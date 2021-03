DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 12 marzo: via col tango!

DayDreamer Le Ali del Sogno, anticipazioni puntata oggi, 12 marzo

Campagna pubblicitaria ad hoc per i protagonisti di DayDreamer Le ali del sogno che tornerà in onda oggi pomeriggio con una nuova puntata. A prendere in mano la situazione è Deren che ha pensato bene di organizzare qualcosa che possa tenere insieme Can e Sanem per un po’ per cercare di spingerli a tornare insieme mettendo da parte il loro orgolio. Con l’intento di rilanciare il rapporto fra i due, Deren lancia i lavori, e quindi una riunione, per una nuova campagna pubblicitaria che si deve concentrare sulle creme e sui profumi di Sanem.

L’agenzia si mette a lavoro e Can, Sanem e gli altri si ritroveranno intorno allo stesso tavolo per mettere insieme le idee e non solo quelle visto che i due protagonisti non riescono davvero a stare lontani l’uno dall’altra. Intanto, Emre finalmente riesce a sfogarsi con suo fratello ammettendo il suo segreto ovvero di essere disoccupato da quando l’agenzia ha chiuso. Questo però non lo ferma quando deve incoraggiare Leyla a prepararsi per la prima lezione di tango.

DayDreamer Le Ali del Sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di DayDreamer Le Ali del sogno, Can continua ad indagare su Ygit per riuscire a provare a Sanem che non è come dice di essere e che è lui il bugiardo tra i due. La giovane scrittrice, invece, continua a pensare al suo ex convinto che sia lui a non essere interessato a lei e che la prova ne è il fatto che abbia permesso al suo rivale di farle una proposta d’amore. Le cose per loro sono ancora molto complicate ma adesso ci pensa Deren a cercare e trovare il modo di tenerli insieme così a lungo da far loro dimenticare quello che è successo. I genitori di Leyla, intanto, sono convinti che la figlia sia incinta e le cose si complicano un po’ per lei e il marito disoccupato.



