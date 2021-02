DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntata oggi 15 febbraio: Can e Sanem…

DayDreamer Le Ali del Sogno, anticipazioni puntata oggi, 15 febbraio

Ma chi glielo leverà dalla testa a CeyCey adesso il pensiero che Can sia malato? DayDreamer tornerà oggi pomeriggio per iniziare insieme ai fan una nuova settimana all’insegna delle promesse, degli addii e dei salti temporali, ma la prima cosa sarà proprio legata a quello che CeyCey ha ascoltato con le sue orecchie e che adesso teme sia il vero ovvero il signor Can potrebbe morire? Le anticipazioni della nuova puntata di DayDreamer Le Ali del Sogno non lasciano pensare a niente di buono per i nostri protagonisti ancora impelagati in bene familiari e con il loro matrimonio sempre più distante. Come se non bastasse, a peggiorare le cose ci penserà proprio Can che, scoperte una serie di cose su Ygit, manderà in tilt Sanem e il progetto del suo libro.

DayDreamer Le Ali del Sogno, dove siamo rimasti?

Sarà proprio questo a cambiare il loro destino perché quando lui spingerà un amico a pubblicare il libro e Sanem lo scoprirà, andrà su tutte le furie e le cose tra loro cambieranno. Preparate i fazzoletti perché quella che verrà sarà una settimana molto dura per i fan della coppia protagonista. Nelle ultime puntate di DayDreamer Le Ali del sogno, Emre e Leyla si sono sposati di nascosto e adesso finalmente possono vivere il loro sogno d’amore. Proprio per questo Can invita la madre Huma a lasciare che i due vivano da soli e che lei si trovi un’altra casa. La donna acconsente ma sembra che ancora la questione matrimonio per lui e Sanem è ancora molto complicata e i due sono costretti a rimandare. Come se questo non bastasse, la giovane ha dovuto fare i conti con il fatto che la sua migliore amica Ayhan ha deciso di vendere la macelleria e andare via dalla città per raggiungere il fratello Osman lasciando da sola la sua amica di sempre.

Can e Sanem riusciranno a sposarsi?

Can la consola con un bacio e le rivela anche di aver avuto qualche problema con Emre quando gli ha rivelato il perché della partenza del padre, ovvero le cure per la sua malattia. I due stanno vivendo un momento complicato mentre Emre, perdonato il fratello, ha deciso di prepararsi alla festa di nozze con Leyla. I due avranno modo di festeggiare con parenti e amici ma prima dovranno trovare l’abito giusto per farlo. Le cose per loro sembrano ormai tranquille e durante la scelta dell’abito i sorrisi e le risate non sono mancati. Riusciranno anche Can e Sanem alla fine a coronare il loro sogno d’amore? Non ci rimane che attendere le nuove puntate per scoprirlo.



