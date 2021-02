DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 16 febbraio: Can furioso!

DayDreamer Le Ali del Sogno, anticipazioni puntata oggi, 16 febbraio

DayDreamer Le Ali del sogno torna in onda oggi pomeriggio dopo la romantica puntata di ieri dedicata soprattutto alla festa di nozze di Leyla ed Emre. Le cose per i nostri protagonisti sembrano andare ormai a gonfie vele ma lo stesso non si può dire di Can e Sanem. I due sono spesso andati vicino alle nozze ma per il momento dovranno attendere visto che prima vogliono mettere tutti d’accordo. A peggiorare le cose, però, adesso ci sarà la questione Ygit. Il fatto che proprio lui abbia regalato un libro a Sanem con tanto di dedica che Can ha avuto modo di leggere, ha cambiato tutto. Il fotografo è geloso e furioso e sembra che presto andrà allo scontro con Ygit causando così dei problemi anche a Sanem che è in forte ritardo con la stesura del suo libro e che adesso rischia di vedere il sogno di averlo pubblicato.

Daydreamer Le Ali del Sogno, dove siamo rimasti

Cos’altro succederà nella puntata di oggi quando scoppierà il caso? Sembra che Can sia pronto a trovare un altro amico pronto a pubblicare il libro di Sanem ma questo per la loro coppia potrebbe essere l’inizio della fine. Nelle ultime puntate di DayDreamer Le Ali del Sogno, Can e Sanem hanno deciso di mettere da parte il loro sogno di sposarsi. Sull’onda di quanto è successo con Emre e Leyla, i due erano pronti a sposarsi in gran segreto prendendo tutti in contro piede ma poi si sono accorti che non è questo quello che vogliono e così hanno deciso di prendere tempo. Intanto, dopo tutte le peripezie del caso, Emre e Leyla si sono finalmente potuti godere la festa del loro matrimonio alla presenza di amici e parenti mentre Huma ha tentato di mettere insieme un nuovo piano per dividere Can e Sanem usando Ygit. La donna ha cercato di far dubitare il giovane riguardo alla pubblicazione del romanzo della sua ‘rivale’: è davvero la cosa giusta da fare oppure no?

Emre e Leyla felici, Can furioso!

Proprio mentre loro macchinavano e dubitavano, Can ha trovato il libro che Sanem ha ricevuto in dono proprio da Ygit nella giornata dedicata ai libri regalati. Fin qui niente di male se non fosse che, aperta la copertina, il fotografo ha letto la romantica dedica alla fidanzata. A quel punto il danno è fatto e i due durante la festa di matrimonio di Emre, non hanno fatto altro che guardarsi giurandosi sfida. Sanem continua a rimandare la scrittura del suo libro presa come è dal suo amore per il suo Can ma presto anche per lei cambierà tutto, questo è certo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA