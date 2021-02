DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 17 febbraio: Can scopre…

DayDreamer Le Ali del Sogno, anticipazioni puntata oggi, 17 febbraio

DayDreamer Le Ali del Sogno è arrivata ormai a metà settimana e questa volta senza la puntata in prime time del martedì. Mediaset ha deciso di rimettere in panchina la serie con Can Yaman e questo significa che la storia dei nostri protagonisti è destinata a frenare un po’. Nella prossima puntata della serie in onda oggi pomeriggio, Can proverà a mettere una toppa a quello che ha combinato nelle scorse ore, invitando Sanem al rifugio per scrivere in pace il suo libro e, finalmente, finirlo, visto che non ha avuto modo di lavorarci tanto. Dall’altra parte, invece, la giovane scrittrice sembra un po’ infastidita dai genitori che continuano a parlare della loro amata Leyla che adesso è felice ed è una donna sposata. Sanem ricorda loro di avere un’altra figlia che, magari, poteva essere sposata se non fosse per i loro continui litigi. Cos’altro succederà nella puntata di oggi?

DayDreamer Le Ali del sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di DayDreamer Le Ali del Sogno, siamo tornati ancora alla festa di matrimonio di Leyla ed Emre. I due hanno deciso di sposarsi senza il permesso di nessuno e senza aspettare nessuno ma sembra proprio che questo non ha impedito loro di essere felici. I due hanno scelto i loro begli abiti e hanno raggiunto parenti e amici alla sala per festeggiare insieme. La festa è andata avanti nonostante litigi e rivali in amore ma nel momento in cui i due avrebbero voluto rendere omaggio ai loro genitori con una bella canzone, il dj sbaglia Cd e parte un ballo tipico turco che movimenta tutta la sala. Finisce così la festa di matrimonio dei neo sposi proprio mentre Can si lascia travolgere dalla gelosia. Il fatto che Ygit abbia scritto una dedica a Sanem ha mandato in crisi il bel fotografo che ha iniziato a mettere insieme i pezzi fino ad accusarlo apertamente di voler pubblicare il libro della sua fidanzata solo per arrivare chissà dove.

Ygit ha mentito per avere Sanem?

Alla fine lo accusa di aver mentito e di non avere un socio in American ma il suo ex cognato dimostra il contrario andando via poi in malo modo. A niente serve l’intervento di Deren che continua a ribadire la sua voglia di innamorarsi ballando con lui. Siamo sicuri che Ygit si accorga di un’altra donna che non sia Sanem per ora? Al momento sembra proprio di no e le temperature sono destinate a salire ancora perché quello che è successo, presto, metterà in crisi anche la nostra bella protagonista.



