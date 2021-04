DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 2 aprile: Deren è Cleopatra!

DayDreamer Le Ali del Sogno, anticipazioni puntata oggi, 2 aprile

Daydreamer Le ali del sogno si prepara a tornare in onda anche nel pomeriggio di oggi su Canale5 per la sua mini puntata in cui sentiremo ancora parlare della collana di Sanem ma anche dei dubbi di Emre. La bella scrittrice è ancora alla ricerca di quello che ha perso (e che in realtà le ha portato via Can) mentre suo cognato è sempre più rammaricato per il fatto di non riuscire a passare del tempo con sua moglie sempre impegnata tra una riunione e l’altra mentre lui è costretto a lavorare in una concessionaria d’auto e le cose non vanno benissimo. Cosa deciderà di fare oggi dopo l’ennesimo ‘ci vediamo dopo’ della sua neo mogliettina? Ciliegina sulla torta sarà Deren che, per il bene di Sanem, ha deciso di dire sì alla proposta di fare da modella per la campagna pubblicitaria delle creme della loro società, come andranno le cose sul set? Chi è abituato a vedere la serie turca con Can Yaman sa bene che gli intoppi sono sempre all’ordine del giorno.

DayDreamer Le Ali del Sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di DayDreamer Le ali del sogno, Can è ancora alle prese con il suo ‘scherzo’ a Sanem che, invece, continua a cercare disperata la collana con appeso l’anello di fidanzamento che ha sempre custodito gelosamente. Nella sua tenuta non si trova e così finisce per parlare con il cane sotto gli occhi di Muzzafer e CeyCey che accusano Deren di far ammalare la loro amica dicendo no alla partecipazione al promo per le creme. Proprio davanti all’eventualità che Sanem possa di nuovo impazzire come è successo con la partenza di Can, alla fine la bella rossa dice sì e si conferma pronta a calarsi nei panni della bella Cleopatra per il promo. Dall’altro lato c’è Ygit che, nonostante la richiesta di Huma, non vuole mollare la presa su Sanem e così si presenta alla tenuta di nuovo con il ginocchio bloccato e la stampella fingendo che le cose stiano peggiorando per la mancanza di fisioterapia perché preso da altri problemi.

Emre in crisi per la lontananza da Leyla…

Can li interrompe portando via la sua ex con la scusa di alcuni documenti da rivedere mentre lui va via stufato alla ricerca di Bulut. Huma e Mevkibe continnuano a fare shopping insieme ed è proprio in quel momento che Aziz e la sua compagna le incontrano scatenando la gelosia di quest’ultima ma solo per un malinteso. L’uomo ha offerto un lavoro in azienda al figlio ma Emre ha detto no pronto ad occuparsi da solo di Leyla e della sua nuova famiglia con lei. I due passano sempre meno tempo insieme per via del lavoro e questo è ancora più frustrante per lui. Come finirà per la neo coppia?

