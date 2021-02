DayDreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 2 gennaio: Can e Sanem sposi

DayDreamer Le ali del sogno, anticipazioni puntata oggi, 2 gennaio

Nella puntata di oggi, martedì 2 febbraio, di DayDreamer Le ali del Sogno, Sanem firma il contratto per il libro con la casa editrice di Ygit e non riesce a capire per quale motivo Can sia così geloso. In realtà la ragazza non ha capito che, al di là della bellezza del romanzo, la sua proposta è legata soprattutto al fatto che il fratello di Polen sia innamorato di lei. CeyCey si trova in una situazione molto difficile perché la sua fidanzata Ayhan è convinta che lui voglia sposarla. Si sente sempre più sotto pressione per questa situazione e la ragazza inizia a capire che c’è qualcosa che non va ma non immagina che l’idea di CeyCey era solo quella di inscenare un finto matrimonio per fare felice sua nonna.

DayDreamer Le ali del sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di DayDreamer Le ali del sogno, Huma sorprende i figli dicendo a Can che vorrebbe invitare tutta la famiglia di Sanem la sera successiva. Mentre il ragazzo scappa per chiamare la fidanzata e chiederglielo, Emre capisce che c’è qualcosa che non va e che la madre sta tramando qualcosa. Quando Can chiama Sanem, la ragazza accetta volentieri, anche se teme che mettere le due famiglie insieme possa essere motivo di grandi litigi. Il giorno dopo in ufficio Can propone a Sanem di trascorrere il pomeriggio insieme ma la ragazza rifiuta perché deve andare con Ygit in tipografia per le brochure. Il Divit si ingelosisce molto per questo e così, per non farle incontrare il suo rivale, le propone di accompagnarlo al rifugio di cani abbandonati per appoggiare la causa animalisti. Sanem accetta volentieri e quindi quando Ygit e Polen arrivano in agenzia non trovano nessuno ma non si perdono d’animo e si fanno dare l’indirizzo del rifugio per cani. Ayhan si lamenta con Mevkibe perché dice che CeyCey sta rimandando il momento di organizzare le nozze. La ragazza pensa che il fidanzato si senta in trappola, per questo la mamma di Sanem chiede aiuto al marito per trovare qualcuno che possa parlare con CeyCey: secondo Mevkibe, infatti, l’essere cresciuto senza genitori non lo rendono in grado di capire come si debba fare per costruire la propria famiglia. La scelta cade su Muzo.

Can vuole “fare fuori” Ygit?

Ygit chiama Sanem per sapere l’indirizzo preciso del rifugio ma la scrittrice non sa dove si trovi, così Can si offre di inviargli la posizione ma ovviamente gli dà l’indirizzo sbagliato. Il Divit è infastidito dall’invadenza del ragazzo e per questo vuole dargli una lezione. Leyla sta dando lezioni a Melis circa la programma di contabilità ma la ragazza è più interessata ad avere informazioni su Emre del quale sembra invaghita. Leyla si risente molto per queste domande e così manda a quel paese sia l’assistente che il suo ex datore di lavoro, che invece sembra troppo accondiscendente nei confronti di Melis. Ygit e Polen non si presentano al rifugio e Can non perde occasione per mettere in cattiva luce il suo rivale, a suo dire poco serio per non aver rispettato l’impegno che aveva preso. In realtà i due sono stati mandati in un posto di aperta campagna e, solo dopo essere arrivati al centro del nulla, si rendono conto del tiro mancino che gli è stato giocato. CeyCey e Deren, invece, sono in una casa di riposo dove hanno deciso di fare volontariato una volta al mese e portano molti regali per gli ospiti. Una ospite dell’ospizio dice a CeyCey che la lontananza non può essere un ostacolo per l’amore e che occorre dire sempre a chi si ama i propri sentimenti: questa affermazione fa riflettere molto il ragazzo. Quando torna in ufficio, però, ha una brutta sorpresa: Muzo è in agenzia per parlare con lui.



© RIPRODUZIONE RISERVATA