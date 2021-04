DayDreamer Le Ali del sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 22 aprile: Can morirà?

DayDreamer Le Ali del sogno, anticipazioni puntata oggi, 22 aprile

E’ andato in scena ieri pomeriggio il terribile incidente di Can e Sanem in DayDreamer Le ali del sogno. La serie turca si avvia verso il gran finale e oggi pomeriggio tornerà in onda rivelando quelle che sono le sorti di Can Divit. Il bel fotografo è finito in ospedale e lotta tra la vita e la morte dopo essere rimasto vittima di un incidente con al fianco la sua Sanem. Sono tutti intorno al suo capezzale in attesa di vederlo di nuovo cosciente, pronto a parlare con loro e assicurarsi che la sua bella scrittrice stia bene, ma sarà davvero così? Le anticipazioni di DauDreamer Le ali del sogno rivelano proprio che il nostro Can non si riprenderà molto facilmente e che, adddirittura, se il corpo starà subito meglio, non si potrà dire lo stesso della memoria del nostro fotograffo che avrà dimenticato la sua Sanem. Come aveva previsto Nihat, la sua bambina torrnerà a soffrire per il suo fidanzato, ma come andrà a finire questa volta?

DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 21 aprile: Sanem ha scelto..

DayDreamer Le Ali del sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di DayDreamer le ali del sogno è successo di tutto soprattutto perché Can e Sanem sono tornati insieme per la gioia dei loro amici ma non quella dei genitori della scrittrice o, almeno, del padre. Nihat continua ad opporsi al loro rapporto tanto da dirsi pronto a voltare le spalle alla figlia e nemmeno Mevikibe riesce ad ottenere molto. I due parlano a lungo del futuro della figlia e proprio la donna sembra pronta a dare un’occasione a Can questa volta per permettere finalmente a Sanem di essere felice ma il marito non si scioglie nemmeno davanti a questa richiesta.

DayDreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni oggi, 20 aprile: Can e Sanem in viaggio?

Dall’altro lato, proprio i due fidanzatini, vivono al meglio la loro ultima notte alla tenuta pronti a partire il giorno dopo ma quando Sanem rivela a Can che i suoi genitori non le rispondono nemmeno al telefono e lei è in crisi, lui decide di andare da loro a fargli visita e spiegare le loro ragioni. Proprio durante il viaggio verso il quartiere della scrittrice, i due hanno un terribile incidente. Sanem viene sbalzata fuori dall’auto e quando riprende i sensi e riesce ad alzarsi corre dal suo Can che, invece, è ancora in auto ma privo di sensi. A quel punto è necessaria la corsa in ospedale sperando che non sia niente di grave ma sicuramente le condizioni del fotografo non sono buone e adesso è costretto a combattere tra la vita e la morte, riuscirà a riprendersi?

LEGGI ANCHE:

DayDreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni puntata 19 aprile: Leyla vuole mollare

© RIPRODUZIONE RISERVATA