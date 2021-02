DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 23 febbraio: Aziz prova a..

DayDreamer Le Ali del Sogno, anticipazioni puntata oggi, 23 febbraio

DayDreamer Le Ali del Sogno torna in onda anche oggi pomeriggio con una nuova puntata in cui sentiremo ancora parlare della proposta che CeyCey e Muzzafer hanno fatto a Sanem. La giovane potrebbe dire sì alla folle idea di rimettere in piedi l’agenzia pubblicitaria che le ha permesso di conoscere e innamorarsi di Can, ma alla fine dirà di sì oppure no? La serie turca tornerà in onda oggi, 22 febbraio, ripartendo proprio dalla risposta della bella scrittrice che è comunque positiva. Ad un passo dalla riapertura dell’agenzia, con il ritorno di Deren che ricompone così la squadra, o quasi, ecco che però Sanem inizia a nutrire una serie di dubbi che mettono in crisi un po’ tutti. Dall’altro lato c’è Aziz che ha capito che il destino del figlio è quello di rimanere al fianco di Can e per questo finge di stare male per tenerlo accanto e, soprattutto, in città, per permettere ai due di tornare insieme. Come finirà tra loro?

DayDreamer Le Ali del Sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di DayDreamer Le Ali del Sogno, Can è tornato ad Instabul dopo un anno. Il giovane non ha smesso mai di amare la sua Sanem che adesso è diventata una scrittrice affermata tanto da avere i soldi per comprare di nuovo i diritti e riaprire l’agenzia pubblicitaria dei Divit. Emre ha avuto modo di incontrare il padre Aziz e raccontagli quello che è davvero successo tra i due fidanzati in passato e così è proprio il padre di Can che decide di prendere in mano la situazione per rimettere insieme i due che, a suo dire, sono destinati a stare insieme. Ma sarà davvero così? Aziz comunica a Remide di aver venduto i diritti della sua società ma non ci metterà molto a scoprire che proprio lei ne è entrata in possesso e così decide di spingere il figlio verso la sua amata. Lui continua a leggere il romanzo che parla della loro storia d’amore mentre Sanem deve fare i conti con le insistenze dei suoi genitori che, intanto, avevano provato ad accogliere Emre nel loro negozio dopo che si è ritrovato senza lavoro.

Le sue idee moderne, però, hanno un po’ messo in subbuglio il negozio e lo stesso quartiere mentre Leyla è convinta che il marito sia troppo intelligente e preparato per fare il commerciante. Ci sarà modo per lui di tornare nuovamente in agenzia? Dall’altra parte abbiamo ancora Ygit che può usare le gambe ma che continua a fingersi invalido per tenersi accanto Sanem che è ancora ignara di tutto. Can riuscirà a provare la verità sul diario e su quello che è successo davvero quel giorno?



