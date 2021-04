Daydreamer le ali del sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 26 aprile: Sanem piange ma..

Daydreamer le ali del sogno, anticipazioni puntata oggi, 26 aprile

Non si mettono bene le cose per Sanem che, dopo aver vissuto un anno lontana da Can, adesso rischia di perderlo per sempre. Le nuove puntata di Daydreamer le ali del sogno in onda da oggi, 26 aprile, su canale5 torneranno ad occuparsi della voglia di Can di riposare per riprendersi in fretta e rimettersi in viaggio proprio mentre Sanem cercherà in tutti i modi di fargli tornare in mente i loro momenti. Proprio nelle nuove puntate della serie turca la vedremo portare Can nei loro posti speciali cominciando dal capanno e finendo al mare, nel loro posto, quello in cui si sono baciati e hanno pianto disperati quando non riuscivano e non potevano stare insieme. Riuscirà quindi nel suo intendo oppure dovrà davvero rinunciare al suo amore e al suo matrimonio con Can per via di questo incidente?

Daydreamer le ali del sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di DayDreamer Le ali del sogno, intanto, Can e Sanem hanno lasciato l’ospedale da separati. Il fotografo non ricorda la sua bella scrittrice e a niente è valso lo sforzo di quest’ultima di ricordare i momenti salienti della loro storia d’amore. Una volta lasciato l’ospedale, Can si è ritrovato a casa con parenti e amici ma con la sua voglia di andare a riposare mandando via tutti. L’unico con il quale riesce a parlare è proprio Emre. Can ha notato la vicinanza del fratello con Leyla, la sua assistente, e a quel punto proprio lui gli racconta del loro rocamboscolesco matrimonio. Intanto, Sanem firma un accordo per la vendita delle sue creme riportando la loro società proprio nei vecchi locali della Fikri Hakra con la speranza che il suo fidanzato ricordi tutto rivivendo in quegli ambienti ma anche questo tentativo fallisce. Quando lei siede disperata pronta ad affidare al suo diario le sue confidenze e la sua disperazione, Can si ferma a guardarla, il giovane finirà di nuovo per innamorarsi di lei? Intanto, anche i genitori di Sanem, che ancora si sentono in colpa per via di quello che è successo, si interessano alla cosa.

Melahat ha la giusta soluzione?

In particolare, Mevkibe chiama a raccolta l’amica Melahat per mettere insieme un piano per far tornare alla mente i ricordi di Can e rendere così di nuovo felice la sua Sanem, ma cosa avranno in mente le due? Sembra che la vicina conosca un intruglio in grado di aiutare Can a rirovare la memoria, sarà facile farlo bere al diretto interessato oppure le cose si complicheranno quando dovranno attuare tutto? Lo scopriremo nelle puntate di questa settimana di Daydreamer Le ali del Sogno.

