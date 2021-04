DayDreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 30 aprile: Can ricorda ma…

DayDreamer Le ali del sogno, anticipazioni puntata oggi, 30 aprile

Nella puntata di oggi, Venerdì 30 aprile, di Daydreamer le ali del sogno, Huma riceve un invito a pranzo da Selim ed è assolutamente intenzionata ad accettare. Questo, però, la mette in competizione con la sua nemica Mihriban che ha già una relazione con il suo ex marito e che per questo vuole che la donna vada via dalla città: fra le due è guerra aperta e solo Aziz sembra riuscire a farle trovare un compromesso. CeyCey ha una nuova idea: Sanem può far ritrovare a Can la memoria se indosserà il profumo che a lui è sempre piaciuto. La Aydin coglie al balzo l’occasione e raggiunge il fidanzato nel suo rifugio segreto. Purtroppo neanche questo tentativo sembra dare i risultati sperati, visto che lui è raffreddato, lasciandola ancora più frustrata. In realtà il Divit è andato nel capanno perché spera di trovare finalmente un po’ di pace per capire bene che cosa voglia fare del suo futuro, ora che avendo perso la memoria può decidere di cambiare vita.

DayDreamer Le ali del sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di DayDreamer Le ali del sogno, Can viene accolto con tutti gli onori a casa Aydın ma si accorge subito che tutti si comportano in maniera molto strana. In effetti l’intero menù prevede solo pesce condito con rosmarino, alimenti che possono aiutare a rinforzare la memoria. Il pasto, però, si traduce in una tortura per il Divit che viene continuamente rimpinzato e messo sotto l’attenzione di tutti, facendolo sentire molto a disagio. Quando arriva il momento del the, Mevkib si rende conto che è stato suo marito Nihat a bere quello destinato a Can. In un primo momento sembra che non abbia dato alcun effetto collaterale, poi Nihat inizia a sentirsi male, a raccontare episodi di partite di calcio alle quali aveva assistito e giocato da ragazzino. Subito dopo questo momento di amarcord, Nihat inizia a urlare cose strane e poi si accascia al suolo, tanto che Sanem è costretta a chiamare un’ambulanza per portare il padre in ospedale. Lo accompagnano anche Emre e Leyla e quando lo riportano finalmente a casa, i genitori di Sanem non fanno altro che litigare fra loro.

Can e Sanem sono pronti a tornare insieme?

Una volta tornati a casa, Can e Sanem prendono un the insieme ma questa volta si tratta di uno vero, senza intrugli. La ragazza gli chiede se è riuscito a leggere il libro che lei gli ha dato, quello che contiene la storia del loro amore. Il Divit le confessa di non aver completato la lettura perché pagina dopo pagina, rendendosi conto della profondità dei sentimenti, aumentavano i suoi sensi di colpa: un amore così grande che è sparito di colpo perché lui ha perso la memoria. Però aggiunge anche che è evidente dal libro che lui è cambiato da quando la conosce, ha cambiato il suo modo di essere per lei, e per questo motivo la perdita della memoria lo ha in qualche modo salvato. Sanem resta molto male per queste parole ma lo prega di finire il racconto. Più tardi, la giovane si incontra con Deniz che le consiglia di non cercare di fargli ritrovare i vecchi ricordi ma di costruirne nuovi insieme, Can invece viene a sapere dal padre che ha riacquistato per lui il suo rifugio e gli dona le chiavi per andarci quando desidera. Sentendo il bisogno di confessarsi, dice ad Aziz che Sanem gli è del tutto estranea e pensa addirittura che abbia qualche rotella fuori posto. Il mattino dopo Can passa prima a casa di Sanem per avere notizie di Nihat, poi va in ufficio e qui ha uno scontro con sua madre, accusandola di essere amorevole solo ora ma di avergli reso la vita impossibile.

