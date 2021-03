DayDreamer Le Ali del sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 31 marzo: Yigit solo!

DayDreamer Le Ali del sogno, anticipazioni puntata oggi, 31 marzo

DayDreamer le ali del sogno torna in onda anche oggi, 31 marzo, su Canale5, per la puntata centrale di questa settimana movimentata in cui Can e Sanem ormai sono certi di non poter mettere da parte i loro sentimenti e in cui lui, proprio il bel fotografo, ha sottratto alla sua amata l’anello di fidanzamento da cui non si separa mai. Sanem inizia la sua ricerca compulsiva dell’anello mettendo in subbuglio tutta la squadra che cerca di lavorare ancora al lancio delle creme e della società che vede la bella scrittrice al fianco di Can come socio, come finirà per l’anello? Nella nuova puntata di oggi, mentre la ricerca continua, la squadra, trovato il logo, adesso decide di mettere insieme uno spot e sarà un incidente accorso a Deren a far pensare che sia proprio lei la persona giusta per essere la protagonista nel ruolo della regina Cleopatra. Alla fine la bella rossa accetta per tenere buona Sanem che sembra sull’orlo di una crisi di nervi per via del suo anello.

DayDreamer Le Ali del sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di DayDreamer Le ali del Sogno, Sanem e Can si sono ritrovati pericolosamente vicini. I due si sono stretti in un lungo abbraccio e per poco non si sono lasciati andare ad un bacio e questo mette un po’ in discussione la loro intenzione di essere solo amici e, soprattutto, soci. Sanem, infatti, ha accettato il denaro di Can solo perché lui è entrato in azienda altrimenti non lo avrebbe fatto, ma siamo sicuri che questo eviterà il loro avvicinamento sentimentale? Il bel fotografo ha deciso di mettere alla prova la sua ex portandole via l’anello di fidanzamento che lei portava al collo e a quel punto la crisi è inevitabile. Dopo la discussione con Can, Huma sembra ormai rinsavita e dopo aver chiuso con Ygit spingendolo a lasciare in pace Sanem, si è rintanata proprio a casa della sua ex rivale, Mevkibe, che invita ad occuparsi un po’ di più di lei magari con un bel restyling a cui pensare insieme. Anche Leyla consiglia alla madre di dedicarsi a lei e al marito anziché pensare continuamente a Sanem che sicuramente saprà caversela da sola. Intanto, proprio quest’ultima è ancora in crisi per via delle condizioni in cui lei e il marito versano tra mancato lavoro e la voglia di avere un figlio, come cambierà la loro vita adesso?

