DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 4 febbraio: suocere in fuga!

DayDreamer Le Ali del Sogno, anticipazioni puntata oggi, 4 febbraio

DayDreamer Le Ali del Sogno si prepara a tornare in onda anche oggi, 3 febbraio, con una nuova puntata in cui al centro di tutto ci sarà ancora la voglia di Huma di impedire che il figlio sposi la sua Sanem. La proposta di matrimonio del bel fotografo turco è arrivata a sorpresa proprio davanti a tutti e non prima della benedizione del padre di Sanem ma Huma adesso proverà ad evitare ad oltranza l’argomento matrimonio proprio perché non ha intenzione di scendere a patti con il suo odio per la sua neo nuora. Polen, dal canto suo, è ancora pronta ad assecondare l’ex suocera nonostante quello che è successo alla festa di compleanno di Can, ma siamo davvero sicuri che le cose per le ‘cattive’ della serie turca cambieranno?

Huma e Mevkibe in fuga dai loro figli!

Nella puntata in onda oggi pomeriggio di DayDreamer Le Ali del Sogno, Huma finge di avere un appuntamento dal parrucchiere proprio per evitare il figlio mentre Sanem e Can si rivolgono con fiducia a Mevkibe che prova ad evitarli inventando una scusa. Nonostante tutta questa reticenza, Can e Sanem sono pronti a partecipare alla festa di quartiere per far incontrare nuovamente i consuoceri, ci riusciranno davvero? Nelle ultime puntate di DayDreamer Le Ali del sogno, è successo di tutto soprattutto perché grazie allo sprint che hanno regalato le puntate serali, tutto è cambiato per i nostri protagonisti. Sanem continua ad essere gelosa di Polen che si aggira intorno a Can che, dal canto suo, ha tirato fuori un anello alla sua festa di compleanno, per chiedere alla sua fidanzata di sposarlo. I due si sono promessi amore eterno alla presenza della loro famiglia e degli amici ai quali le cose non sono andate così bene. CeyCey ha rivelato ad Ayahan di non volerla sposare ma di voler posare in abito da sposo solo per fare delle foto da mandare alla notte e questo manda in pallone la giovane che scopre, a malincuore, che anche la storia tra Lelyla e suo fratello è finita.

Can e Sanem alla festa di quartiere per…

I due sono soli e delusi proprio mentre la sorella di Sanem ha provato a chiarire le cose con Emre approfittando del fatto che la nuova segretaria non abbia preso parte alla festa di Can. La stessa Leyla ha trovato il coraggio di dire a Mevkibe e Nihat che con Osman è tutto finito e questo li lascia un po’ interdetti anche se non smetteranno di appoggiare la figlia. Le cose si sistemeranno per tutti i protagonisti della serie turca o andranno a peggiorare come raccontano le anticipazioni di DayDreamer Le ali del sogno in questa seconda parte della settimana?



