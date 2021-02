DayDreamer Le Ali del sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 5 febbraio: Can e Sanem…

DayDreamer Le Ali del sogno, anticipazioni puntata oggi, 5 febbraio

Nella nuova puntata di DayDreamer Le Ali del Sogno in onda oggi, 5 febbraio, il pubblico scoprirà che Sanem e Can sono riusciti a convincere le rispettive mamme ad andare alla festa di primavera che avviene tutti gli anni nel quartiere delle Aydin. Le donne si mostrano consenzienti e decidono di andare alla festa anche se sotto sotto non sono troppo convinte. A Huma non piace il fatto che Sanem e la famigli a cui appartiene sia di una classe sociale che ritiene misera e inadatta al figlio. Mevkibe è preoccupata per la figlia perché teme che una volta sposata debba subire maltrattamenti dalla suocera che non l’apprezza. Il suo timore è soprattutto che la figlia non abbia la possibilità di sentirsi parte del mondo lussuoso dei Divit. La festa avviene con le due diverse famiglie che sono allo stesso tavolo e con Leyla molto contenta di poter avere la possibilità di stare un po’ con Emre. Huma continua a far notare come l’atmosfera e le pietanze siano poco eleganti mentre Can si prodiga facendo molti complimenti a Mevkibe cercando di portarla dalla sua parte elogiando le doti culinarie della donna. La madre di Can vedendo questo atteggiamento si arrabbia maggiormente I due fidanzati si trovano in difficoltà. Come risolveranno la situazione?

DayDreamer Le Ali del sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di DayDreamer Le Ali del Sogno, due famiglie di diverso stato sociale, due ragazzi che si amano e le controversie familiari che impediscono loro di stare insieme. I Divit, di cui Can fa parte è in eterna lotta con gli Aydin, famiglia di Sanem innamorata follemente del ragazzo. L’uomo non riesce più ad attendere e vuole iniziare la sua vita insieme alla donna che desidera con tutte le sue forze essere sua moglie. Una famiglia con figli e tanto amore è il loro sogno, ma le differenze sociali vengono fatte notare e creano ostacoli che sembrano insormontabili. La coppia composta da Can e Sanem non si arrende e affrontano insieme la furia delle madri che devono dare il consenso al matrimonio oppure non se né fa niente. Dispetti e ritardi, annunci alla stampa di gossip, cene organizzate che peggiorano gli eventi, cosa accadrà ancora a questi giovani amanti?

Can e Sanem pronti ad incastrare le loro madri

Can annuncia il fidanzamento con Sanem durante la presentazione del libro la cui autrice è Polen. Anche gli Aydyn, che hanno saputo tutto della storia tenuta nascosta fino a quel momento dalla figlia. La stampa dedicata al Gossip non ha perso l’occasione di pubblicare una rivelazione tanto ghiotta e la furia delle madri non si è fatta attendere di certo. I rapporti tra le famiglie peggiorano notevolmente durante la cena voluta dalla madre di Can. Mevkibe è più che sicura che la figlia deve stare alla larga dalla suocera che ritiene perfida e cattiva. Ma Can e Sanem non vogliono arrendersi e decidono di cercare di convincere le loro mamme a tornare sui propri passi e fare pace per amor loro. Can e Sanem, la giovane aspirante scrittrice, restano fermi sulla loro decisione di andare avanti con il loro progetto matrimoniale cercando di convincere le loro mamme a partecipare alla festa che si celebrerà nel loro quartiere. I due ragazzi vogliono concedersi un’altra occasione e coronare il loro sogno d’amore si recano dalla madre per chiedere di dargli una possibile data per il matrimonio Mevkib ha simpatia per Can ma teme che la figlia cada nelle grinfie della suocera.



