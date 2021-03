DayDreamer Le Ali del sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 5 marzo: cosa nasconde Emre?

DayDreamer Le Ali del sogno, anticipazioni puntata oggi, 5 marzo

DayDreamer Le Ali del sogno torna in onda oggi, 5 marzo, su Canale5 con una nuova puntata, l’ultima settimana, la prima in cui i fan hanno avuto modo di rivedere Can e Sanem di nuovo in prime time. Ancora una volta saranno proprio loro i protagonisti delle nuove storie della serie turca ma anche Emre non scherza. I suoi suoceri hanno deciso di seguirlo e tenerlo sotto osservazione per capire cos’è che non va e che lo turba ma ignari del fatto che lui sia rimasto senza lavoro ma coninti che dietro ci sia un tradimento ai danni di Leyla. Non è la prima volta che i Divit finiscono al patibolo senza essere colpevoli soprattutto quando si parla di donne e, così, nella nuova puntata decideranno di affrontarlo per spingerlo ad aprirsi con loro, qualsiasi cosa gli serva. Ma cosa dirà questa volta Emre e come andrà a finire questa loro discussione? Lo scopriremo solo oggi pomeriggio quando la serie tornerà in onda.

DayDreamer Le Ali del sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di DayDreamer Le Ali del Sogno, le cose si mettono sempre meglio per Can e Sanem. Il bel fotografo è pronto a dimostrare che è lui ad avere in mano la verità mentre Ygit continua a cercare il modo di recuperare il presunto hard disk. Mentre i due ex si avvicinano, Deren continua a combinarne di ogni colore insieme alla sua guardia del corpo, Bulut, con cui l’alchimia è ormai alle stelle. I due si sono messi sulle tracce delle creme di Sanem che vengono rivendute illegamente ma alla fine sono andati incontro ad una serie di guai, compreso un piccolo incidente per la nostra ex manager che è scusa dai suoi tacchi per cercare Caner. Ma proprio durante la missione, eccola finire a terra soccorsa da Bulut e a quel punto sembra che la scintilla sia ormai esplosa nonostante la loro differenza. Emre fa i conti con i suoi suoceri che si presentano davanti a quello che dovrebbe essere il suo posto di lavoro mettendolo in crisi.

La ricerca di Caner continua e anche Sanem e Can si mettono sulle loro tracce ed è proprio in quel momento che il fotografo capisce che i suoi sogni e il romanzo scritto dalla sua dolce metà sono più simili di quanto lui stesso pensasse. Ma cosa ne sarà dei due adesso e come finirà per Emre che ha dovuto ammettere le sue bugie davanti ai genitori di sua moglie? La sua vita sta per cambiare perché i due sono pronti ad aiutarlo, almeno fino a quando capiranno che forse era meglio non farlo.



