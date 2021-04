DayDreamer Le Ali del sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 6 aprile: Leyla cantante!

DayDreamer Le Ali del sogno, anticipazioni puntata oggi, 6 aprile

DayDreamer Le Ali del sogno, anticipazioni puntata oggi, 6 aprile, Can deve girare lo spot pubblicitario della crema di Sanem, ma avendo a disposizione un budget irrisorio, affida la parte della protagonista a Deren proprio mentre il fratello è pronto a rivoluzionare la sua vita dopo le ultime delusioni. Il fatto di dover lavorare sempre lontano dalla moglie e di non riuscirla a vedere come prima lo ha mandato in crisi e così, il più piccolo dei Divit si avvicina alla camera da letto scopre che Leyla canta in una maniera che affascinerebbe chiunque. Emre rimane sconvolto dalla bravura canora della moglie, infatti lei gli racconterà che per lungo tempo a studiato canto, ma che purtroppo non si è mai lanciata in quel mondo perché senza le conoscenze giuste non sarebbe mai arrivata da nessuna parte. Dato che entrambi odiano i loro lavori, Emre propone di licenziarsi entrambi e di lanciarsi in un nuovo progetto che li coinvolga, infatti Emre è deciso a trasformare Leyla in una affermata e famosa cantante.

DayDreamer Le Ali del sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di DayDreamer le ali del sogno, Sanem è finalmente riuscita a convincere Deren ad essere la protagonista dello spot per la sua crema nei panni di Cleopatra, e questa convincerà a sua volta l’amica e Can ad andare in città che recuperare tutto ciò che può essere utile per girare lo spot, come i costumi e gli accessori. I due accetteranno la proposta di andare in città, e si concederanno una giornata di shopping insieme, che farà riscoprire loro il piacere di stare tra di loro e per chiudere la giornata hanno pranzato in un ristorante all’aperto e sarà qui che Sanem avrà un’illuminazione. Mentre stanno pranzando Can nota la frustrazione di Sanem per aver perso la collana con l’anello e per questo vuole vendicarsi: gli sottrae la bandana che il fotografo ha salvato e recuperato quando il capanno è andato in fiamme. Sicuro di potersela cavare nel suo nuovo lavoro, Emre ammette di aver fatto un buco nell’acqua, infatti dopo uno scontro con un suo superiore decide di lasciare il suo impiego e si prepara per come poterlo dire a Leyla che ha lo stesso problema a lavoro. Quando Emre entrerà a casa per rivelare alla moglie il suo licenziamento rimarrà paralizzato nell’ascoltare una melodia.

