DayDreamer Le Ali del sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 6 marzo: Emre si confronta

La trama dell’episodio di Daydreamer in onda venerdì 5 marzo 2021 alle ore 16.40 su Canale5, apre subito su Mevkibe e Nihat i quali si trovano in difficoltà dopo aver accusato Emre. La coppia infatti ora sa bene qual’è la verità in merito alla reale professione del marito di Leyla. Dalle puntate precedenti infatti si è scoperto come Mevkibe e Nihat abbiano pedinato l’uomo, interrompendo nell’occasione un incontro che pareva essere di una certa importanza. Tale evento ha acceso molti dubbi ed è stato del tutto frainteso. Ciò ha portato la coppia a temere che Emre stesse nascondendo qualcosa. In questa puntata Mevkibe e Nihat si lasciano trasportare dalle perplessità e dalle paure e la combinano grossa. Per riparare i due si fanno avanti con un’offerta che potrebbe cambiare inaspettatamente le dinamiche della soap. I coniugi così propongono ad Emre di far parte dell’attività di famiglia come commesso.

DayDreamer Le Ali del sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di DayDreamer Le Ali del Sogno, la Aydin però non sembra convinta di questa iniziativa dei genitori e perciò si oppone fermamente in quanto teme che i rapporti familiari possano rovinarsi. I coniugi Aydin, nonostante le obiezioni della figlia, non demordono. Il sentimento che li spinge ad aiutare Emre è il senso di colpa nato dai sospetti che ingiustamente hanno nutrito nei confronti del ragazzo. La coppia del resto dopo aver sospettato addirittura di un tradimento ai danni della figlia, hanno ridicolizzato il genero e solo dopo aver scoperto la verità si sono ricreduti e sinceramente pentiti di quanto accaduto. Ecco perché i genitori della Aydin insistono affinché il ragazzo accetti l’offerta. Emre però comincia anch’egli a pensare che tale scelta possa effettivamente mettere a rischio i rapporti con la famiglia di sua moglie. A rincarare la dose è la paura dell’uomo di non essere, oggi come in futuro, accettato dai suoceri. Il suo desiderio è piuttosto quello di affermarsi in modo autonomo ed ottenere perciò la sincera stima dei coniugi Aydin.

DayDreamer Le Ali del sogno, anticipazioni puntata oggi, 6 marzo

Secondo le anticipazioni riguardanti la puntata della soap Daydreamer del giorno 6 marzo 2021, Emre potrebbe accettare l’allettante proposta dei suoceri. Sua moglie però continuerà a non essere convinta e dunque, dopo l’insistenza dei genitori, si opporrà chiaramente alla faccenda. A preoccupare la ragazza è anche il tenore di vita condotto fino adesso da suo marito dove abiti alla moda e frequentazioni di ambienti chic e glamour gli hanno permesso di soddisfare le sue esigenze ed ambizioni personali. Secondo gli spoiler però Emre sarà pronto ad accettare la richiesta dei suoceri e si preparerà perciò a vestire gli abiti da commesso per una giornata di prova. Questo primo giorno però non prometterà bene e Nihat si renderà subito conto di aver commesso uno sbaglio irreparabile. Secondo gli spoiler in questo episodio inoltre un divertente accadimento riavvicinerà Can e Sanem. Infatti nel bel mezzo del bosco, Sanem scambierà erroneamente Can per un orso e darà un colpo in testa al ragazzo, stordendolo. I due si ritroveranno a dormire insieme nel bosco e passeranno del romantico tempo insieme. Yigit comincerà a temere il peggio. I piani di quest’ultimo sono ormai chiari a tutti e il riavvicinamento tra i due potrebbe mandare tutto a monte. I suoi progetti, che mirano a conquistare il cuore di Sanem, coinvolgono da vicino la vita professionale della ragazza e dunque in questo episodio l’incertezza sul da farsi sarà sempre più tangibile.



