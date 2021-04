DayDreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 7 aprile: Nihat a dieta!

DayDreamer Le ali del sogno, anticipazioni puntata oggi, 7 aprile

Tutto è pronto per il ritorno in onda di DayDreamer Le Ali del sogno. La serie turca con Can Yaman continua ad andare in scena ogni pomeriggio e da mercoledì tornerà anche nel prime time di Canale5. A tenere tutti con il fiato sospeso ci penserà ancora la salute di Nihat, papà di Leyla e Sanem. Il povero commerciante odia mangiare sano e cerca in qualsiasi modo di mangiare tutto ciò di goloso che dispone nel suo negozio, senza sentire le lamentele della moglie. Per quanto possa sentirsi triste all’idea che la moglie debba allontanarsi, Nihat si sente anche felice perché può ritornare al suo vecchio regime alimentare. Così senza farsi scoprire da Leyla, che cercherà di controllare il padre, inizierà a mangiare qualsiasi tipo di dolciume, andando completamente fuori di sè. Nihat ha talmente esagerato che avverte un bruttissimo malore, e viene trasportato d’urgenza in ospedale.

DayDreamer Le ali del sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di DayDreamer Le ali del sogno, convinto di riuscire alla grande nella sua nuova occupazione, Emre si rende conto di aver fatto un gran buco nell’acqua. Inoltre il suo capo è poco gentile e pretende l’impossibile, tanto che avrà uno scontro acceso e deciderà di lasciare l’impiego all’autosalone. Appena Emre entra in casa per comunicare alla sorella di Sanem la sua scelta, e si avvicina alla camera da letto, impaurito per la reazione che potrebbe avere la moglie, rimane impressionato da una melodia che stava proprio intonando Leyla. Emre scoprirà che Leyla ha un talento innato per la musica e ne rimane sempre più affascinato e a quel punto lei gli racconterà di aver studiato per lungo tempo canto, dato che la musica è una delle sue tante passioni, ma che ha abbandonato quasi subito perché senza le giuste conoscenze sapeva che non sarebbe riuscita a sfondare nel mondo della musica.

Adesso Emre ha intenzione di far sfondare Leyla nel mondo della musica. Durante tutto questo scombussolamento Mevkibe riceve una telefonata inaspettata, suo padre ha avuto un bruttissimo incidente e quindi deve andare da lui per dargli assistenza. La moglie di Nihat in fretta e furia fa le valigie e lascia Instabul per trascorrere del tempo con il padre convalescente. Vista la distanza la preoccupazione maggiore di Mevkibe e quella di non poter controllare il marito nella sua dieta ferrea che il medico gli aveva prescritto. Quindi prima di partire Mevkibe chiede a Leyla di occuparsi del padre, entrambe sono ignare di ciò che Nihat stia per combinare.

