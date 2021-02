Daydreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntata serale 2 febbraio: il fidanzamento Can Yaman e Sanem

Daydreamer – Le ali del sogno: anticipazioni puntata 2 febbraio

Daydreamer – Le ali del sogno, la soap opera turca che ha consacrato Can Yaman come star del momento, torna in onda oggi, martedì 2 febbraio, con un doppio appuntamento. Oltre alla puntata pomeridiana, in prima serata, Canale 5 trasmetterà una puntata assolutamente imperdibile per i fans della coppia formata da Can e Sanem. Dopo un periodo di separazione, il fotografo e l’aspirante scrittrice si sono ritrovati e hanno ricominciato ad amarsi per la gioia di tutti coloro che facevano il tifo per loro anche in agenzia, in primis CeyCey. Can, sempre più innamorato di Sanem, è intenzionato a fare le cose sul serio, ma Huma metterà a dura prova il loro amore e, durante la cena di famiglia, non esiterà ad umiliare lei e la sua famiglia considerandoli inferiori alla propria famiglia.

Il fidanzamento di Can e Sanem

Huma non accetta il fidanzamento di Can con Sanem considerando quest’ultima inferiore rispetto al figlio. Durante la presentazione del libro di Polen, Huma non perde occasione per punzecchiare e mettere in difficoltà Sanem esaltando la bellezza e la bravuradi Sanem. Can, incalzato dalle domande dei giornalisti e, stanco dell’atteggiamento della madre, deciderà di approfittare dell’evento pubblico per ufficializzare la sua relazione con Sanem. Arriva il compleanno di Can a cui Polen regala una copia del libro mentre Sanem le regala un album con le foto della loro storia. Mentre can e Sanem va tutto a gonfie vele, Emre e Leyla provano a riavvicinarsi. A complicare il riavvicinamento tra Emre e Leyla sarà la presenza di Melis, la nuova assistente di Emre. Leyla, nel frattempo, proverà a dire alla madre che il suo fidanzamento con Osman è finita, ma la cosa non sarà affatto facile. Sanem, infine, proverà ad organizzare una sorpresa a Can, ma il suo atteggiamento sarà frainteso e scatenerà la gelosia di Can.



