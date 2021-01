Daydreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntata serale 26 gennaio: Can rapisce…

DayDreamer Le Ali del Sogno, anticipazioni puntata serale oggi, 26 gennaio

Dopo l’appuntamento pomeridiano, Daydreamer Le ali del sogno torna in onda oggi, martedì 26 gennaio, con una puntata assolutamente imperdibile per tutti i fans di Can e Sanem che, pur continuando ad essere testardi e orgogliosi, non riescono ad ignorare i sentimenti che provano l’uno nei confronti dell’altra. L’attrazione tra i due è sempre più forte così come l’amore che li ha travolti e che ha regalato ad entrambi momenti magici. Come avverrà, dunque, nella puntata in onda in prima serata su canale 5? Ci sarà quel tanto atteso lieto fine che i fans della soap opera turca sognano da quando Can e Sanem hanno capito di essere profondamente innamorati l’uno dell’altra? Nella puntata serale di Daydreamer ci sarà una sfida di cucina tra il fotografo interpretato da Can Yaman, ospite della terza puntata di C’è posta per te e Polen da un lato e Sanem e Yigit dall’altro. Chi vincerà l’inedita sfida? Cosa accadrà dopo? Andiamo a scoprire tutto.

Il rapimento di Sanem

Dopo la gara di cucina, Can non perderà tempo e metterà in atto il piano di rapire Sanem per poter trascorrere del tempo con lei. Il fotografo, infatti, porterà Sanem in un chalet di montagna, ma le cose tra i due, non andranno nel verso giusto. Sanem, profondamente offesa dal gesto di Can, non gli parlerà e proverà anche a scappare. Con pazienza e determinazione, però, Can riuscirà a convincerla a restare e i due trascorreranno la notte insieme durante la quale parleranno dei reciproci sentimenti. A rovinare tutto, però, sarà la gelosia che sarà scatenata dalla gelosia di Polen e Yigit. Come se non bastasse, Huma fingerà di stare male. Can, così, riceverà la telefonata del fratello Emre non sapendo che l’unico obiettivo di Huma è separare per sempre Can e Sanem. Ci riuscirà?



© RIPRODUZIONE RISERVATA