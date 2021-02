DayDreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni puntata serale 9 febbraio: Emre e Leyla…

DayDreamer Le ali del sogno, anticipazioni oggi, 9 febbraio

Grandi emozioni per i fans di Daydreamer – Le ali del sogno in questo martedì. Oggi, 9 febbraio, con un doppio appuntamento, la soap opera turca con Can Yaman e Demet Özdemir nei panni di Can e Sanem, spiazzerà i telespettatori di canale 5. Dopo l’appuntamento pomeridiano, la puntata serale di Daydreamer – Le ali del sogno sarà ricca di colpi di scena. Il fotografo e Sanem sono pronti a sposarsi, ma non hanno ancora l’appoggio di Huma, convinta che i due debbano pensarci ancora. In realtà, la donna vorrebbe solo una fidanzata diversa per Can. Insieme a Sanem, tuttavia, capisce di poter trovare un alleato nello zio Mithat, l’unico in grado di fare da mediatore tra Huma e la famiglia di Sanem.

Lo zio Mithat, così, decide di aiutare i due giovani invitando a cena Huma. I due trascorrono una splendida serata mentre l’uomo convinta i due fidanzati a sposarsi il prima possibile. L’uomo così organizza una cena nel corso della quale si fanno tanti discorsi, ma sia Can che Mithat, nonostante tentino in tutti i modi di aprire l’argomento matrimonio, non riescono nell’intento di annunciare le nozze.

Daydreamer Le ali del sogno: il matrimonio di Emre e Leyla

Il vero colpo di scena della puntata serale di Daydreamer Le ali del sogno lo regaleranno Emre e Leyla. Dopo essersi allontanati, i due hanno capito di essere innamorati. Leyla, infatti, dopo aver tentato di essere felice con Osman, ha capito di non poter andare avanti mentendo a se stessa ammettendo di essere ancora innamorata di Emre. Quest’ultimo, timoroso di perderla nuovamente, vorrebbe sposarla il giorno stesso e con una telefonata lo comunica al fratello che, con Sanem, si presenta alla sale dei matrimoni. Huma scopre tutto da CeyCey e, con Mevkibe raggiungono il luogo delle nozze, ma arrivano troppo tardi perchè Emre e Leyla si sono già sposati. Quest’ultima si trasferisce così a casa del suo sposo e la convivenza con Huma diventa subito molto difficile.



