DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntate dall’1 al 5 marzo: Can e Sanem..

DayDreamer Le Ali del Sogno, anticipazioni puntate dall’1 al 5 marzo

DayDreamer Le Ali del Sogno torna con una settimana in fuoco in cui Can e Sanem saranno protagonisti non solo nel pomeriggio di Canale5 ma anche nel prime time per la gioia di tutti coloro che attendevano con ansia di vedere un vero e proprio balzo in avanti rimettendo insieme i pezzi del loro rapporto. Le puntate che vanno in onda dall’1 al 5 marzo metteranno alle strette i due protagonisti soprattutto adesso che Can sembra pronto a ricucire il loro rapporto provando che quello che Sanem pensa non è mai esistito, non è stato lui a bruciare il suo diario e non voleva fare del male a Ygit che continua a mentire puntando sul suo senso di colpa e della sua forza. Ma come potrà dimostrare adesso tutto quello che deve per riavvicinarsi alla sua amata fidanzata o meglio ex? Aziz è dalla sua parte e continua a spingerlo a riconquistare Sanem ma dall’altra parte c’è Huma che continua a seminare zizzania ma a quale prezzo?

DayDreamer Le ali del sogno, dove siamo rimasti

DayDreamer Le ali del sogno continua a regalare emozioni ai fan e anche nelle ultime puntate ne abbiamo viste delle belle alla luce del fatto che la serie turca continua a regalare momenti di alti e bassi ai due protagonisti. Can è tornato in città e ha ritrovato Sanem come una scrittrice con una carriera di successo ma non sapeva dei suoi attacchi di panico, del dolore assurdo che ha creato la sua partenza e del fatto che per curarsi sia finita in una clinica. A rivelare queste cose spingendolo a non farle di nuovo del male è stato proprio il papà di Sanem e questo ha scosso non poco il Divit che sembrava pronto ad andare via fino a quando proprio suo padre Aziz lo ha convinto a combattere per l’amore della sua amata. Ma come andrà a finire adesso tra loro?



