DayDreamer Le Ali del Sogno/ Antiicpazioni 24 giugno: Can geloso di Sanem

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI 24 GIUGNO

Le emozioni di Daydreamer Le ali del sogno tornano in onda oggi, mercoledì 24 giugno, con una nuova ed entusiasmante puntata. Nel nuovo appuntamento con la soap opera turca che farà compagnia al pubblico di Canale 5 per tutta l’estate ci sarà la bellissima, dolce, ma anche forte e determinata Sanem, sempre più divisa tra cuore e cervello. La giovane, ancora alla ricerca del suo “Albatros” ovvero l’uomo che le ha fatto vivere un romantico momento baciandola al buio durante la feste del 40esimo anniversario dell’agenzia pubblicitaria per la quale lavora, è sempre più attratta da Can, ma chi è il giovane fotografo per il quale sta perdendo la testa Sanem? Quest’ultima, infatti, è convinta di avere a che fare con un uomo malvagio e privo di scrupoli come continua a ricordarle Emre, ma i gesti e le parole di Can le dimostrano il contrario. Nella nuova puntata, Sanem sarà messa a dura prova. La giovane, infatti, scelta come modella per una campagna contro la violenza sulle donne, dovrà essere fotografata proprio da Can. I due, così, saranno sempre più vicini e condivideranno dei momenti di forte intimità.

CAN GELOSO DI SANEM

Aylin si reca in una gioielleria per acquistare un collier da indossare durante la prestigiosa festa di Fabbri che deve ancora scegliere a chi affidare la campagna pubblicitaria. La donna, così, scopre che Emre ha acquistato per lei un anello di fidanzamento e comincia a sognare il momento del matrimonio non sapendo che quell’anello è lo stesso che sfoggia Sanem e con il quale la ragazza ha convinto Can di essere già fidanzata. Alla festa, Sanem riceve delle avances da parte di Fabbri scatenando la gelosia di Can che, non sapendo come allontanare Sanem, la porta via dal party mettendo a rischio il progetto. Nonostante il colpo di testa del Divit, tuttavia, Deren e Ceycey riescono a salvare la situazione e l’agenzia di Can ottiene il prestigioso incarico scatenando la rabbia di Aylin. Can, nel frattempo, porta Sanem in un casolare trascorrendo con lei delle dolci ore mentre Muzzafer continua a cullare il sogno di poter presto sposare la donna della sua vita.



