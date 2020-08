DayDreamer Le Ali del Sogno/ Non va in onda oggi, 10 agosto: quando tornerà?

DayDreamer Le Ali del Sogno oggi, 10 agosto, non va in onda e lo stesso succederà anche per il resto della settimana. Mediaset ha deciso di lasciare in panchina la serie turca leader degli ascolti di questa calda e anomala estate a favore di Una Vita, che continuerà ad andare in onda al posto di Beautiful, e Il Segreto che, invece, andrà in onda in versione doppia con le repliche della prima stagione proprio a partire da oggi e fino a venerdì. Questo significa che alle 14.45 di oggi pomeriggio non troveremo Can, Sanem e i loro drammi d’amore bensì Pepa e Tristan e non osiamo calarci nei panni di Mediaset quando a quel punto arriveranno una valanga di commenti negativi sui social per questa strana decisione. E’ stata solo una questione di ascolti o forse la serie turca è stata messa in pausa per tagliarla al momento giusto quando tornerà in onda Uomini e donne?

Al momento sembra che DayDreamer Le Ali del Sogno andrà in onda fino al 14 settembre per poi lasciare il posto proprio al dating show di Maria de Filippi e fare staffetta con Il Segreto che tornerà con le ultime puntate dell’ultima stagione. Quindi cosa ci attende dopo questa pausa di Ferragosto? Can e Sanem ricominceranno a litigare proprio perché il bel Divit avrà modo di ascoltare una conversazione tra la sua bella fidanzata e il fratello scoprendo così che i due hanno sempre mentito. A quel punto l’allontanamento sarà necessario e nemmeno quando Sanem proverà a dire la verità e aiutare Can le cose cambieranno. Per loro calerà davvero il sipario dell’amore?



