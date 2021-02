Daydreamer Le ali del sogno non va in onda, perché?/ Su Canale 5 la Champions

Daydreamer Le ali del sogno non va in onda stasera, 16 febbraio 2021, come tutti i martedì. I fan della soap opera turca dovranno dunque aspettare per rivederla la sera su Canale 5. La scelta è stata quasi obbligata perché la rete ammiraglia di Mediaset ha dovuto lasciare spazio alla Champions League. Sono iniziati gli ottavi di finale con Canale 5 che trasmette una delle quattro gare di questa settimana in chiaro e cioè Barcellona Paris Saint German con i tifosi della Juventus che domani saranno obbligati a seguire la sfida col Porto su Sky Sport.

Daydreamer Le ali del sogno non va in onda, quando tornerà su Canale 5?

Quando tornerà su Canale 5 Daydreamer Le ali del sogno che ha lasciato spazio stasera alla Champions League? La soap opera turca sarà, come tutti i giorni, protagonista della fascia pomeridiana di Canale 5 dalle 16.40 alle 17.10. Per assistere però a una prima serata come si deve dovremo un po’. La settimana prossima infatti Canale 5 trasmetterà la sfida tra Lazio e Bayern Monaco valida, anche questa, per gli ottavi di finale della massima competizione europea di calcio. L’appuntamento dovrebbe dunque essere fissato per il 2 marzo, settimana in cui si fermerà la Coppa.



