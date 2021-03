Daydreamer Le ali del sogno oggi 27 marzo non va in onda, perchè?/ Spazio a Verissimo

Brutte notizie per i fans di Daydreamer – Le ali del sogno che speravano di vedere una nuova puntata della soap opera turca oggi, sabato 27 marzo. I vertici Mediaset, infatti, hanno cambiato la programmazione puntando tutto su Verissimo. Nel primo sabato senza il pomeridiano di Amici 2021 che torna in onda questa sera con la seconda puntata del serale, sembrava che potesse esserci spazio per una nuova puntata di Daydreamer e le emozioni che continuano a regalare Can Yaman e Demet Ozdemir. Così, però, non è. Dopo l’appuntamento con Beautiful e Una Vita, comincerà la nuova puntata di Verissimo che partirà alle 15.30 su canale 5. Nessuno appuntamento extra, dunque, con la soap opera turca che tornerà nuovamente in onda lunedì 29 marzo, alle 16.40 su canale 5, subito dopo il daytime di Amici 2021 e l’Isola dei Famosi 2021.

Daydreamer Le Ali del sogno/ Anticipazioni puntata 26 marzo: Ygit chiude con Sanem

Daydreamer Le ali del sogno, anticipazioni dal 29 marzo al 2 aprile 2021

La settimana dal 29 marzo al 2 aprile sarà ricca di emozioni e colpi di scena per i fans di Daydreamer – Le ali del sogno. Can e Sanem avranno la possibilità di confrontarsi su quello che sarà il loro futuro da soci. Can riesce a leggere alcune pagine del libro di Sanem e decide di raggiungerla a casa per parlarle. Quando arriva, tuttavia, la trova addormentata e nota la collana con il loro anello di fidanzamento che Sanem porta ancora con sè. Senza svegliarla, riesce a toglierle la collana portandola con sè. Quando Sanem si accorge di non avere più la collana, comincia a cercarla senza darsi pace. Leyla, nel frattempo, riesce a far promettere a Divit che non andrà mai più via dalla città lasciando da sola la sorella.

LEGGI ANCHE:

Daydreamer Le Ali del sogno/ Anticipazioni puntata 25 marzo: Emre vuole un lavoro!Daydreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni oggi, 24 marzo: Ygit tradisce Sanem!

© RIPRODUZIONE RISERVATA