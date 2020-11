Daydreamer Le ali del sogno oggi non va in onda/ Anticipazioni: Can e Sanem…

Daydreamer – Le ali del sogno, la soap opera turca che, dopo il grande successo ottenuto la scorsa estate ha fatto compagnia al pubblico di canale 5 durante tutti i weekend delle scorse settimane, oggi sabato 14 novembre non va in onda. Per lasciare spazio alla puntata settimanale di Amici 2020 che prende il via proprio oggi su canale 5, Mediaset ha deciso di far saltare il doppio appuntamento con la soap opera turca che, da questa settimana, andrà in onda solo la domenica. La prossima puntata di Daydreamer – Le ali del sogno andrà così in onda domenica 15 novembre, alle 16.20, dopo il consueto appuntamento con Beautiful, Una vita e Il Segreto. Le avventure di Can e Sanem cunque, rallentano. Con un solo appuntamento settimanale, i telespettatori di canale 5 dovranno munirsi di pazienza per scoprire come si evolverà la storia d’amore tra i due protagonisti.

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI 15 NOVEMBRE

Cosa accadrà nella nuova puntata di Daydreamer Le ali del sogno, in onda domenica 15 novembre? Con il permesso di Mackinnon, Sanem comincia a lavorare ad un nuovo progetto e riunisce tutti a casa sua per evitare che la notizia si diffonda. Tutto deve restare segreto e anche Can non sa assolutamente niente dell’idea della fidanzata. L’atmosfera a casa di Sanem è tesa, ma l’arrivo di Muzzafer porta un pizzico di allegria e leggerezza facendo ritrovare a tutti il buonumore. I ragazzi, così, portano a termine la campagna che, il giorno successivo, viene presentato a Can il quale, felice ed entusiasta, si complimenta con tutti concedendosi, poi, un momento d’intimità con Sanem. I baci e le coccole tra i due innamorati, però, finiscono con l’arrivo di mamma Huma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA