Dayne Mello “Giulia Salemi hai raggiunto l’orgasmo?”/ Domanda hot su Pretelli..

Ed ecco finalmente il momento della verità è arrivato. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non si lasciano più da quando il Grande Fratello Vip 2020 è finito e sin dalla prima notte insieme in molti si chiedono come sia stato per loro e come sia cambiata la vita sessuale della bella influencer che, proprio nella casa, aveva alzato un polverone facendo una rivelazione hot. Giulia ha fatto una confidenza assai curiosa sostenendo di credere di non aver mai raggiunto il “piacere” durante un rapporto intimo mettendo nel calderone anche il suo ex, Francesco Monte, con tutto quello che questo ha significato. Il gossip è impazzito ma da quando lei a Pierpaolo hanno lasciato la casa non c’è stato modo di riparlare della cosa fino a che proprio Dayane Mello, ospite della prima puntata di Salotto Salemi, ha fatto la fatidica domanda.

Giulia Salemi ha raggiunto l’orgasmo? Pierpaolo Pretelli…

L’amica Dayane Mello non si è scordata affatto delle esternazioni dell’amica e così proprio ieri, sotto i riflettori della trasmissione, ha deciso di chiedere qulche dettaglio in più alla Salemi che, a quel punto, un po’ imbarazzata, non si è tirata indietro. La brasiliana ha chiesto: “Sei riuscita ad arrivare all’orgasmo o no? Tutta Italia vuole sapere questo?”, e la Salemi ha subito rilanciato: “Immagino che non dormano la notte in Italia per questo” e dopo aver provato a girarci intorno ha subito risposto: “Posso dirti che sì… the winner is… Pierpaolo Pretelli! Ciao Pier… che vergogna!”. A quel punto non sono mancate le risate tra le due e nemmeno i commenti social che hanno evidenziato, ancora una volta, le potenzialità… dell’ex velino.

