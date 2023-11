DAYS OF BEING WILD/ Un’intensa riflessione sul tempo e sull’amore

Una delle migliori pellicole mai prodotte dall’industria cinematografica di Hong Kong, l’opera seconda nonchè il film della consacrazione per Wong Kar-wai: Days of Being Wild è una di quelle pellicole da vedere almeno una volta nella vita. Tanti temi cardine della poetica del regista asiatica, ma non solo. Il film è ora disponibile in home video e On Demand grazie a Cg Entertainment e Tucker Film.

SINOSSI – Il giovane Yuddy viene a sapere dalla prostituta che lo ha allevato che non è lei la sua vera madre. Questa rivelazione crea in lui sentimenti contrastanti, che gli impediranno di capire quale delle due donne che ama è quella giusta.

L’amore e il tempo, già in Days of Being Wild si intravede l’idea di cinema così potente e così originale di Wong Kar-wai. Un grande ritratto di Hong Kong negli anni Sessanta precursore di “In the Mood for Love” nella sua inventiva visiva, nell’ambientazione dei primi anni ’60 e nell’atmosfera carica di erotismo. Questo film segna la prima collaborazione con il dottore della fotografia Christopher Doyle e vanta grandi prove attoriali a partire da quella di Maggie Cheung. Infine, impossibile non menzionare la colonna sonora poetica.

