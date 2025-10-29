Le esportazioni dell'Italia verso Usa non crollano per i dazi Usa, anzi aumentano secondo i dati Istat: +34%. Confimprenditori punta il dito contro Ue

I timori che hanno caratterizzato il dibattito sui dazi USA imposti dal presidente americano Donald Trump non trovano riscontro nei dati sull’export italiano diffusi dall’Istat. Nel settembre scorso le esportazioni italiane dirette negli Stati Uniti hanno registrato una crescita del 34,4% su base annua, o del 12% se si escludono i mezzi di navigazione marittima. Come rilevato dal nuovo report Istat, questo è l’aumento più consistente tra i Paesi extra-UE, superando Giappone (+15,6%), Svizzera (+10%) e Paesi OPEC (+23,8%).

Il documento evidenzia che, nonostante l’introduzione dei dazi su vari comparti strategici, le esportazioni verso gli Stati Uniti non hanno subito contraccolpi, ma anzi hanno registrato una crescita superiore alle attese.

Prendendo in esame, in particolare, i settori colpiti dai dazi, emerge che nei beni di consumo non durevoli — come alimentari, cosmetica e farmaceutici — si è registrato un aumento del 12,8%; per i beni strumentali — come macchinari, componentistica e impianti — l’incremento è del 13%, mentre per i beni intermedi è del 10,2%.

Il calo riguarda solo i beni di consumo durevoli, come moda, arredamento e auto, per i quali si registra una flessione del 17,1% su base annua; si tratta comunque di una quota minoritaria, poiché la gran parte dei comparti ha segnalato una crescita netta, a conferma che l’impatto dei dazi è limitato a pochi segmenti.

EXPORT ITALIA E DATI ISTAT: NESSUN IMPATTO DEI DAZI

I dati Istat evidenziano anche che l’Italia continua a vendere molto più di quanto acquisti dai Paesi extra-UE, con un avanzo commerciale di 2,7 miliardi nel solo mese di settembre. Tuttavia, confrontando il dato con quello dell’anno scorso, si registra un calo rispetto ai 3,7 miliardi del 2023. Quello nei primi mesi dell’anno ammonta a 35,1 miliardi, in diminuzione rispetto ai 45,3 dell’anno precedente, ma comunque positivo.

Bisogna tener presente un altro aspetto che ridimensiona la narrazione sui dazi USA: l’incidenza complessiva sul totale dell’export. Gli Usa rappresentano infatti circa il 10-11% dell’export complessivo italiano, per cui anche un forte calo in alcuni settori avrebbe un effetto limitato sul dato aggregato a livello nazionale.

I timori che hanno caratterizzato la narrazione sui dazi USA in questi mesi, dunque, non trovano riscontro nei dati sui flussi commerciali, poiché essi stanno incidendo poco sulle esportazioni italiane, che risultano anzi in forte espansione, anche verso gli Stati Uniti.

RUVOLO (CONFIMPRENDITORI) PUNTA IL DITO CONTRO L’UE

Lo conferma anche Stefano Ruvolo, presidente di Confimprenditori, che del resto, tempo addietro, aveva cercato di rassicurare sul tema. Ora vi è la conferma che i dazi USA “non hanno minimamente intaccato la forza dell’export italiano oltreoceano”.

La manifattura italiana, soprattutto quella di qualità, riesce a superare gli ostacoli doganali grazie alla forza del brand Made in Italy, secondo Ruvolo, che attribuisce la crescita alla reputazione e al valore intrinseco dei prodotti italiani. Ruvolo confronta la crescita italiana con quella di altri Paesi europei, mostrando che l’Italia presenta performance migliori e beneficia della solidità della domanda americana verso i prodotti italiani.

Non solo resiste ai dazi, ma l’Italia addirittura ne esce rafforzata rispetto ai concorrenti europei, a conferma — secondo Ruvolo — che la competitività italiana non dipende da protezionismi o sussidi, ma dalla forza strutturale delle esportazioni di qualità.

I veri problemi, secondo Ruvolo, arrivano dall’Unione Europea, poiché le regole e le politiche industriali europee sono troppo rigide, burocratiche o permissive verso le importazioni asiatiche, ostacolando così le PMI italiane. Bruxelles dovrebbe proteggere il mercato interno; invece, le regole europee – secondo il numero di Confimprenditori – creano svantaggi competitivi.