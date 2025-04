IL D-DAY È ARRIVATO: TRUMP FA SUL SERIO CON I DAZI

Lo aveva promesso, lo aveva annunciato e ieri sera lo ha reso effettivo: Donald Trump fa sul serio nella “guerra” dei dazi reciproci con quasi tutti i partner commerciali degli Stati Uniti, avviando un’operazione molto complessa dal punto di vista commerciale che inevitabilmente sconvolgerà (e già in parte lo sta facendo) l’economia globale. Il “giorno della liberazione”, come lo ha ribadito ancora ieri dal Rose Garden della Casa Bianca il Presidente USA, prevede una tariffa doganale fissa del 10% per tutti i prodotti importati in America, a cui vanno aggiunti i dazi reciproci per una lunghissima sfilza di Paesi enunciata ieri.

«Ci hanno derubato per anni, sono patetici», ha detto in un durissimo discorso di quasi un’ora il tycoon repubblicano, facendo riferimento alle barriere economiche, commerciali e politiche che altri Paesi o istituzioni hanno mantenuto per decenni nei confronti degli USA. Seppur con calcoli e cifre che destano più di un’incertezza negli economisti, le misure sui dazi applicate dall’amministrazione Trump puntano a impostare una dura reprimenda generale con i Paesi mondiali, sperando di inaugurare negoziazioni bilaterali per migliorare ad entrambi le bilance commerciali.

In termini di date, i dazi entrano in vigore il 5 aprile (sabato alle 6 ora italiana, ndr) per il 10% di base verso tutti, mentre il 9 aprile 2025 scattano i dazi reciproci che coinvolgono la gran parte degli Stati, dalla Cina al Regno Unito passando per il Giappone, la Corea del Sud e ovviamente anche l’Unione Europea. Per procedere con questa aggressiva politica commerciale, il Presidente Trump ha dichiarato l’emergenza economica nazionale con una nota ufficiale della Casa Bianca che recita, «le pratiche economiche e del commercio estero hanno creato un’emergenza nazionale».

TABELLA DAZI PAESE PER PAESE: COME FUNZIONA E PERCHÈ QUELLE CIFRE CONTRO UE & CO.

Per proteggere aziende e lavoratori americani, ecco che l’America “scende in campo” con la “liberazione” contro le barriere degli altri Stati: il problema è che la “guerra” cominciata stanotte avrà conseguenze e se non vi saranno trattative negoziali (l’Europa l’ha già annunciata, per fortuna) il rischio è che inneschi. A questa lunga sfilza di dazi annunciati ieri, si aggiunge il nuovo “tariffario” che scatterà dalla mezzanotte di oggi 3 aprile 2025 per tutte le automobili prodotte all’estero e importate negli Stati Uniti.

Con le tabelle che già hanno fatto il giro del mondo sul web e in tv, il Presidente Trump ha mostrato nel dettaglio le misure applicate Paese per Paese, Stato per Stato (qui l’elenco ufficiale della Casa Bianca, ndr), analizzando anche i motivi di quelle cifre scelte sui dazi che più di una perplessità fanno emergere in diversi economisti mondiali in queste prime ore post-discorso.

Il calcolo emerge dal dato iniziale dei dazi applicati dagli altri Stati contro gli Stati Uniti: si è considerato il rapporto tra il deficit commerciale americano e il surplus della data nazione, con la cifra ottenuta divisa per 2. Il risultato finale è dunque il dazio scelto contro quel preciso Paese: come ben spiega l’Adnkronos analizzando il dato sulla Cina, che vanterebbe un surplus del 67%, dividendolo a metà e arrotondando per eccesso si arriva al 34% di tariffa infatti applicata contro Pechino.

«Siamo stati gentili», premette Trump mostrando le cifre dei nuovi dazi, applicati alla metà di quanto in teoria subito dagli Stati Uniti, «non sono completamente reciproci infatti» anche perché «per molti Paesi sarebbe stato molto difficile attuarlo». La Cina è la più colpita con il 34% di tariffe sui prodotti importati negli Stati Uniti dal regime di Xi Jinping, segue l’Unione Europea con il 20% di dazi subiti.

Altri Paesi inseriti nella tabella delle “tariffe” sono alleati degli USA – Regno Unito al 10%, Giappone (24%), Corea (25%), Taiwan (32%) – ma anche altri, dall’India al 26% alla Svizzera con dazi al 31%. I più colpiti sono invece Paesi come Lesotho (al 50%), Cambogia, Vietnam, Siria, Madagascar, mentre in Europa il dazio aggressivo viene spinto contro la Serbia (38%), la Bosnia (35%) e la Macedonia del Nord, al 33%.

ECCO PERCHÈ NON SONO STATI COLPITI (ULTERIORMENTE) RUSSIA, CUBA E COREA DEL NORD

I più attenti osservatori avranno notato che nelle tabelle qui sopra non sono presenti gli “Stati canaglia” storicamente nemici degli Stati Uniti: dalla Corea del Nord del dittatore Kim Jong-un alla Cuba comunista, passando per la Bielorussia di Lukashenko e soprattutto alla Russia di Vladimir Putin. Subito la levata di scudi internazionale ha voluto sottolineare questa “anomalia”, ipotizzando che Trump volesse proteggere i regimi stranieri per non inimicarseli ulteriormente.

In realtà la logica vuole che in quanto Paesi nemici, già sono da tempo vittima di sanzioni e tariffe molto dure e peggiori dei dazi imposti da oggi in poi verso Stati come la Cina, l’Europa o l’Inghilterra: a corredo di questo, la Casa Bianca ha rilasciato una nota che motiva proprio questa spiegazione logica, «Trump non ha imposto dazi a Paesi come Russia, Cuba, Nord Corea e Bielorussia» in quanto, si legge nel comunicato stampa, «affrontano già tariffe molto elevate per le sanzioni da noi imposte», che di fatto già impedisce un rapporto commerciale con essi.

Resta poi anche un motivo di opportunità diplomatica, specie sul fronte russo, nel momento di forte tensione internazionale per i piani di pace in corso d’opera. E a dimostrazione della “attenzione” americana in periodo molto delicato di trattative di pace per i conflitti in corso, oltre alla Russia non sono stati inseriti nei dazi Paesi come Israele, Palestina e anche l’Ucraina di Zelensky (a cui dovrebbero restare i dazi “comuni” al 10% applicati indistintamente verso tutti dagli Stati Uniti).

LA REAZIONE DI EUROPA (A PAROLE) E ITALIA: COSA PUÒ SUCCEDERE ORA NELLA GUERRA DEI DAZI

La “vendetta” europea ai dazi americani al momento non è scattata: nel suo discorso alla vigilia dell’annuncio americano, la Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen aveva minacciato una durissima reprimenda alle tariffe che potevano scattare contro l’UE dalla Casa Bianca. Al momento nulla è avvenuto, anche se una prima risposta della stessa leader popolare è giunta dalla missione in Kazakistan iniziata questa mattina: «siamo pronti a reagire a questa tempesta».

Nelle prossime ore, dopo aver sentito i vari altri leader europei, Von der Leyen con la Commissione UE emanerà un primo pacchetto di contro-dazi sull’acciaio e poi, aggiunge, «ci stiamo preparando per ulteriori contromisure per proteggere i nostri interessi e le nostre attività se i negoziati falliscono». Il punto infatti, ben oltre la “vendetta” minacciata nelle scorse ore, è la trattativa negoziale che l’Europa ha già detto di voler intavolare con gli Stati Uniti: «siamo in una tempesta ma l’unità è la nostra forza», ha aggiunto Von der Leyen dando mandato al commissario al commercio Sefcovic di lavorare per ridurre le barriere e non per aumentarle.

In una breve nota diffusa stamane da Palazzo Chigi, il Governo italiano sottolinea l’errore di impostare una guerra commerciale sui dazi: per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, le tariffe USA contro l’Unione Europea «è misura sbagliata che non conviene a nessuna». L’Italia cercherà di fare di tutto per lavorare ad un accordo sensato con gli Stati Uniti, scongiurando la guerra commerciale che ad oggi «indebolirebbe l’Occidente a favore di altri attori globali». Borse a picco, aziende spaventate e banche in difficoltà: le prime reazioni del mondo “reale” agli annunci sui dazi, intanto, non sono per nulla positive.