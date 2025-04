DAL 15 APRILE SCATTANO (UFFICIALI) I CONTRO-DAZI UE CONTRO GLI STATI UNITI: IL VOTO DEL CONSIGLIO, SENZA L’UNGHERIA

Lo aveva detto e lo ha confermato nel voto di oggi nel Consiglio UE, riuniti nel comitato “Strumenti di difesa commerciale”: l’Ungheria di Orban, contraria alle contromisure europee su Trump, non ha votato i dazi UE da applicare ai prodotti USA dal prossimo 15 aprile. È stato però l’unico ad opporsi alla proposta della Commissione Europea, con dunque il via libera definitivo giunto questo pomeriggio che vedrà in tre tranche l’applicazione delle tariffe europee al 25%, in risposta al 20% sganciato dall’amministrazione Trump lo scorso 2 aprile (ma in vigore ufficialmente da oggi, 9 aprile 2025).

Il voto ungherese non aveva veto secondo i regolamenti in quanto le votazioni sul fronte commerciale rientrano nella procedura del “comitology”, con approvazione a maggioranza e non all’unanimità: pur considerando come dannosi e ingiustificati i dazi applicati contro l’Europa, e disdegnando una guerra commerciale sul fronte euro-atlantico, la Commissione UE tiene comunque aperta la porta per un negoziato da avviare al più presto con il partner americano. Nel frattempo, le contromisure avviate dalla prossima metà aprile escludono tariffe sulle industrie e sui prodotti vinicoli, come il whiskey, evitando così lo scontro “muro vs muro” che si poteva creare (e come sta avvenendo, in parte, tra Cina e Stati Uniti).

Il comitato sul commercio, dove hanno votato i singoli 27 Paesi Membri, ha varato il piano della Commissione Von der Leyen con contro-dazi tra il 10 e il 25% complessivi sulle merci americane importate in Europa: le negoziazioni devono ancora essere decise e accettate da Washington, ma intanto è notizia di giornata la visita ufficiale della Premier italiana Giorgia Meloni alla Casa Bianca da Donald Trump per il prossimo 17 aprile.

Nonostante gli attriti con la Francia – che contesta la missione di Roma vedendola come un andare alla “rinfusa” senza un fronte compatto europeo – la Commissione Europea approva (e probabilmente caldeggia, visti i buoni rapporti diplomatici sull’asse Roma-Washington) l’opzione Meloni, nel tentativo di convincere il Presidente USA ad azzerare i dazi sui prodotti industriali, avviando poi un negoziato ben più ampio evitando i dazi reciproci il più possibile.

CONFERMATA LA BOZZA UE SUI DAZI DA APPLICARE AI PRODOTTI USA: LE 3 FASI E I 21 MILIARDI. RESTA ANCORA SPAZIO PER NEGOZIARE

Mentre le Borse europee non vedono ancora di buon occhio l’avvio di un’altra tranche di dazi – questa volta dall’UE verso gli Usa, nello stesso giorno in cui la Cina ha risposto con una rappresaglia da 84% di dazi anti-Trump – da Bruxelles viene confermata in toto la bozza ultimata ieri dalla Commissione UE in merito ai contro-dazi da avviare contro i prodotti americani. 20,9 miliardi di euro, da riscuotere però in tre fasi distinte: dal 15 aprile i 3,9 mld, la seconda tranche dal 16 maggio (e varrà 13,5 miliardi di prodotti), da ultimo il 1 dicembre 2025, con valore di altri 3,5 miliardi.

È evidente che qualsiasi accordo e negoziato commerciale che dovesse portare a termine il tavolo UE-USA avrà l’effetto di modificare e/o cancellare del tutte le misure finora proposte. Le liste presenti nel documento finale europeo, come anticipato, non prevedono tasse sul whiskey, sul bourbon, ma nemmeno su altri vini o prodotti caseari: quelli invece presenti e inseriti nel quadro di misure anti-USA vengono suddivisi nelle tre fasi preordinate.

Dal 15 aprile i dazi sui prodotti americani scatteranno su elementi come frutta, riso, cereali, tabacco, olii, abbigliamento, tessuti: dal 16 maggio scattano invece le tariffe doganali sulle categorie merceologiche (mix tra agroalimentare e manifatturiero), mentre dal 1 dicembre sarebbe il turno di soia, semi di soia e mandorle.

«Tutti i dazi possono essere sospesi in qualsiasi momenti quando gli USA accetteranno un esito equilibrato ed equo per il negoziato prodotto», spiega la Commissione Europea nel documento finale sui dazi. Lo spazio negoziale permane, su volontà americana e anche europea, con la missione molto delicata che si accinge a impostare la Premier Meloni settimana prossima che potrebbe a questo punto divenire ancora più importante e “comunitaria” nell’agenda politica da fissare nei colloqui.