Nonostante il “boom” delle borse sia giunto ad effetto ritardato questa mattina, dopo l’annuncio choc del Presidente USA Donald Trump sulla sospensione di tutti i dazi (a parte la Cina), anche l’Europa tira un respiro di sollievo e ufficializza già da oggi il pieno congelamento dei contro-dazi approvati ieri e in vigore dal prossimo 15 aprile 2025. La Casa Bianca mira ad approfondire i negoziati sula riduzione dazi e/o azzeramento di tutte le tariffe reciproche, e così punta anche l’Unione Europea con l’annuncio della Presidente Ursula Von der Leyen giunto ad apertura delle Borse.

Dopo aver preso nota della svolta giunta ieri sera poco prima delle 20 ora italiana, Bruxelles conferma la sospensione del programma di contro-misure messe in campo per rispondere ai dazi al 20% fissato il 2 aprile 2025 scorso (esteso in 3 fasi, la prima da metà aprile, la seconda da metà maggio e l’ultima ad inizio dicembre): in attesa di concludere l’adozione dei contro-dazi UE, «che hanno ottenuto il forte sostegno dei nostri Stati membri, le sospenderemo per 90 giorni» spiega ancora Von der Leyen nel suo comunicato via X.

In caso di negoziati soddisfacenti, equi e positivi, la guerra commerciale verrà sospesa definitivamente: viceversa, la leader della Commissione Europea lancia il monito a Washington, «entreranno in vigore le contro-misure», lasciando così tutte le opzioni ancora sul tavolo delle trattative. Von der Leyen invita così a negoziare, direttamente con la Presidenza Trump, anche se al momento – oltre ad approfondire altri colloqui in videoconferenza con i rappresentanti della Cina (scoop oggi della Reuters in merito alla viceocall tra il commissario UE al Commercio Sefcovic e il Ministero del Commercio di Pechino) – non sono ancora previsti incontri o videoconferenze con gli USA.

We took note of the announcement by President Trump.

We want to give negotiations a chance.

While finalising the adoption of the EU countermeasures that saw strong support from our Member States, we will put them on hold for 90 days.

If negotiations are not satisfactory, our…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 10, 2025