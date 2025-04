La battaglia commerciale tra Stati Uniti e Cina nata attorno ai dazi USA imposti la scorsa settimana dal presidente Donald Trump potrebbe essere prossima ad una positiva svolta che potrebbe dare – qualcuno direbbe finalmente – un minimo respiro ai mercati internazionali in affanno da diversi giorni: a dirlo è il quotidiano InsiderPaper che ha citato una nota ufficiale emessa del ministero del Commercio di Pechino nella quale si chiede a Washington di fare un passi indietro sui dazi USA tornando a quel contesto di reciprocità che – secondo il ministro cinese – da sempre caratterizza le relazioni commerciali tra le due superpotenze.

Prima di arrivare all’apertura da parte di Pechino – che non è affatto una novità, ma ne parleremo meglio dopo -, è bene ricordare che la battaglia sui dazi USA è scoppiata dopo che Trump aveva annunciato l’intenzione di tassare le merci cinesi del 34% portando il totale al 54% considerando anche la prima tornata che aveva colpito Cina, Canada e Messico: quasi subito il Dragone aveva deciso di reagire alzando a sua volta le tasse sulle importazioni statunitensi e bloccando gli investimenti sul suolo americano; mentre tra riposte e contro riposte si è arrivati alla situazione attuale che ha causato dazi reciproci del 145% (dal lato statunitense) e del 125% (dal lato cinese).

La Cina torna a parlare dei dazi USA: “Trump faccia la cosa giusta e li revochi completamente”

Al di là dello scontro verbale tra Trump e Xi Jinping sui dazi USA – però – nel frattempo sembra che si sia mossa la macchina delle trattative al punto che Washington ha annunciato l’intenzione di revocare ogni tipo di tassa sui prodotti elettronici e i chip (oltre che i materiali utili a produrli) importanti da Pechino; mentre al contempo il presidente cinese si è impegnato in una serie di multilaterali con il resto dei paesi mondiali per aprire nuove vie commerciali privilegiate, concentrandosi in particolare sull’Unione Europea.

Nel frattempo, il ministro degli Esteri cinese si era detto aperto e pronto a qualsiasi tipo di trattativa con gli uomini di Trump sui dazi USA ricevendo una tiepidamente positiva risposta dallo stesso presidente statunitense e – venendo alla novità a cui accennavamo in apertura – alla fine anche il ministero del Commercio di Pechino si è allineato a questa posizione: in una nota ufficiale, infatti, ha esortato gli States a “compiere un grande passo per correggere i propri errori”, annullando “completamente la pratica sbagliata dei ‘dazi reciproci'” e tornare ad una situazione di “rispetto” tra i due paesi.

Stando a quanto emerso fino a questo momento, da parte della Casa Bianca non è arrivato ancora nessun commento ufficiale sulla richiesta cinese di revocare completamente – ovviamente da entrambe le parti – i dazi USA, con Trump che domani dovrebbe annunciare la sua decisione finale sulle eventuali imposte doganali sui semiconduttori cinesi; mentre l’entourage presidenziale resta “ottimista” su di un possibile accordo con il Dragone, fermo restando che il primo passo dovrebbe arrivare proprio da Pechino.