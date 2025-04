“TRATTARE, NON ROMPERE LE ALLEANZE”: LE PRIME MOSSE DELL’ITALIA DOPO I DAZI DI TRUMP

Si è concluso poco prima delle ore 14 il vertice d’urgenza convocata questa mattina dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per impostare le prime mosse in vista dei dazi reciproci annunciati nella notte americana: da giorni il Governo aveva ovviamente già previsto una serie di interventi volti a mantenere su binari di dialogo tanto l’asse con l’Europa quanto quello con gli Stati Uniti, confermato dal posizionamento in queste ore a fianco della Commissione Europea e al contempo con la visita confermata del vicepresidente J.D. Vance per il prossimo 18-20 aprile.

Nella prima nota diffusa da Palazzo Chigi stanotte dopo l’annuncio dei dazi al 20% contro l’Unione Europea, la Premier Meloni ha sottolineato come l’introduzione delle tariffe anti-UE siano una misura sbagliata che non convenga a nessuno, America compresa: detto ciò, la posizione dell’Italia è per evitare il più possibile ogni qualsiasi guerra commerciale, come già avevano ribadito negli scorsi giorni i singoli partiti della maggioranza. «Una guerra sui commerci indebolirebbe l’Occidente», favorendo altri attori globali, Cina e Russia su tutti, conclude la Presidente FdI, «lavoriamo per un accordo con gli USA e faremo tutto quello che possiamo».

LA POSIZIONE DELLA LEGA E GLI ATTACCHI DELLA SINISTRA CONTRO IL GOVERNO

Presenti a Palazzo Chigi, oltre alla Presidente Meloni e al sottosegretario Mantovano, i Ministri Giorgetti (Economia), Foti (Affari UE), Urso (Imprese) e Lollobrigida (Agricoltura), con in video collegamento i vicepremier Salvini e Tajani, impegnati in missioni di Governo. Allo studio una task force per avviare i primi interventi diretti, in partner con l’Europa ma anche in merito alle negoziazioni dirette con gli Stati Uniti: serve salvaguarda le filiere più a rischio, come la farmaceutica, le bevande e l’agroalimentare, su tutti.

Se Pd e M5s, assieme a Renzi e AVS, fanno sapere in diverse note di come il Governo Meloni sia del tutto «impreparato» finora sulla «catastrofe dei dazi», il leader di Azione Calenda chiede con urgenza che Palazzo Chigi costruisca un gruppo di lavoro d’emergenza con esperti, banche e imprese per scongiurare il crollo dell’economia e delle imprese. La Lega di Salvini, dopo aver ribadito che ogni misura di dazio è un problema importante per qualsiasi Paese che ne viene colpito, sottolinea le difficoltà dell’Europa nel contrapporsi alla politica americana.

«Gli Usa tutelano le proprie imprese», ma ora è necessario che l’Italia «continui a difendere con determinazione il proprio interesse nazionale», specie davanti ai «troppi limiti dell’Europa» nel poter portare una soluzione sensata: così le fonti del Carroccio riportate oggi dall’ANSA dopo il vertice del Governo Meloni. Secondo il parlamentare leghista Edoardo Rixi, l’Unione Europea deve capire che «non bisogna fare la guerra a Trump e l’Italia ha tutto il diritto di aprire un canale di dialogo con gli Stati Uniti».

VERTICE TAJANI-SEFCOVIC: “SCHIENA DRITTA MA NIENTE GUERRA COMMERCIALE”. INTANTO L’UE ANNUNCIA CONTRO-DAZI DAL 15 APRILE

A Bruxelles questa mattina si sono incontrati il Ministro degli Esteri italiano Tajani con il commissario UE al commercio Sefcovic, il quale ha ricevuto già ieri sera il mandato della Presidente Von der Leyen di intavolare le trattative e i negoziati con gli Stati Uniti per mediare sui dazi imposti al 20% contro i prodotti europei esportati in America. Secondo il vicepremier, il dialogo con il commissario ha visto concordare sulla immediata necessità di mantenere una posizione di “schiena dritta” nei confronti dell’amministrazione Trump, senza però rinunciare ad un approccio che deve per forza insistere sul dialogo.

Oltre a presentare a Bruxelles il nuovo Piano di Azione per l’Export italiano, Tajani ha sottolineato di essere al lavoro con la Commissione UE per proteggere le aziende italiane in ogni parte del mondo, non solo negli USA: bisogna evitare le «guerre commerciali» dato che «non convengono a nessuno». Ad esempio, sottolinea il Ministro degli Esteri nel punto stampa da Bruxelles, l’UE non dovrebbe sanzionare il whisky e in generale tutto un settore globale delle bevande americane, con il rischio di scatenare ulteriori contromisure tipiche di un ampio “conflitto commerciale”.

L’ideale, conclude il leader di Forza Italia, è che si possa arrivare ad avere un «mercato unico transatlantico» arrivando a zero tariffe da un lato e dall’altro: prima di allora però serve negoziare e trattare, senza scatenare alcuna guerra di nervi.

Intanto fonti dirette della Commissione UE da Bruxelles fanno sapere all’ANSA come i primi contro-dazi in risposta agli Stati Uniti sono previsti per il 15 aprile, anche se al momento le misure restano ancora al vaglio dei tecnici. Se infatti le contro-misure ai dazi sull’acciaio sono già programmati e scatteranno il prossimo 9 aprile, per quanto riguarda le contro-misure effettive occorre capire dopo il giro di videochiamate con i principali leader UE quali saranno le reali mosse di Bruxelles.

Al momento, oltre alla promessa “vendetta”, Von der Leyen ha fatto sapere di impostare una tripla via sul tema dazi: negoziare fin da subito, rispondere in maniera adeguata con eventuali ritorsioni, e poi diversificare le esportazioni per non essere indipendenti da un unico attore globale, seppure il principale alleato dell’Europa.