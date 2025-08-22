Ieri è stata pubblicata una dichiarazione congiunta di Usa e Ue relativa all'accordo raggiunto a fine luglio sui dazi

Gli Stati Uniti e l’Unione europea ieri hanno pubblicato una dichiarazione congiunta che illustra in dettaglio l’accordo commerciale annunciato il 27 luglio.

L’annuncio di un mese fa aveva dato origine a un piccolo giallo; il 29 luglio sul sito della Casa Bianca era comparsa una nota a corredo dell’annuncio che per ventiquattro ore era stata l’unica fonte scritta. Con un ritardo di un giorno, infatti, l’Unione europea pubblicava una propria versione che differiva in parte da quella americana.

La dichiarazione congiunta di ieri corregge da un punto di vista comunicativo l’episodio di fine luglio e consegna un quadro più definito dell’accordo commerciale; questa è una novità positiva a prescindere per imprese e consumatori.

Si conferma un dazio generale al 15% con alcuni settori, aeronautica e farmaceutica tra gli altri, che invece beneficeranno di una tariffa inferiore. Il comunicato aggiunge che altri settori potrebbero beneficiare in futuro di un trattamento migliore, ma per ora il settore dei liquori e del vino rimangono al 15%. Il settore auto europeo ottiene un dazio inferiore a quello precedente che era fissato al 27,5%. Infine, il comunicato menziona la possibilità di un meccanismo di quote su acciaio, alluminio e derivati che possano godere di un dazio agevolato rispetto al 50% indicato da Trump a luglio.

Questi sono i punti fermi mentre su altri, nonostante le cifre, rimane più di un dubbio. L’Europa, così dice il comunicato, si impegna a comprare gas liquefatto, petrolio e “prodotti di energia nucleare” per 750 miliardi di dollari, cumulati, fino al 2028; questa è una cifra su cui molti si sono interrogati perché, ai prezzi attuali, richiederebbe triplicare le importazioni annuali europee dagli Stati Uniti. Ciò significherebbe l’abbandono di molti dei fornitori tradizionali e fossilizzare il sistema su importazioni più costose.

Non è poi chiaro come verrebbe spalmato, dentro l’Europa, questo impegno perché ci sono Paesi, Italia e Germania in primis, che dipendono dal gas molto più di altri. È inevitabile infine chiedersi a cosa servano tutti questi idrocarburi a un continente che conferma sia gli obiettivi di decarbonizzazione che quelli di elettrificazione del parco auto.

Il secondo numero poco chiaro è l’impegno dell’Europa a investire 600 miliardi di dollari entro il 2028 negli Stati Uniti. Il comunicato non specifica come e chi si debba fare carico di questi investimenti e nemmeno su quali settori. Infine, sempre fermandosi ai “numeri”, si specifica l’obiettivo di acquisti di chip americani per almeno 40 miliardi di euro.

Ci sono poi alcuni obiettivi più politici. L’Europa si impegna a “incrementare sostanzialmente” gli acquisti di armamenti Usa. Dipendere dal settore della difesa americano non si concilia con l’obiettivo della politica europea di una maggiore indipendenza strategica.

C’è poi un altro filone che fa quasi da sotto traccia al comunicato di ieri. La Cina non viene mai menzionata, ma si può facilmente rintracciare in almeno tre passaggi. L’Europa si impegna ad avere requisiti tecnologici in linea con quelli americani “in uno sforzo congiunto” per evitare fughe di tecnologia verso “destinazioni sensibili”. Europa e Usa rafforzeranno la cooperazione per fronteggiare l’imposizione di restrizioni all’esportazione di alcuni minerali critici da parte di Paesi terzi. Questo è un chiaro riferimento alla Cina e alla sua decisione di ostacolare l’esportazione di terre rare. Forse l’Europa si impegna a coordinarsi con gli Stati Uniti per eventuali ritorsioni.

Un intero paragrafo è dedicato alla collaborazione economica e industriale per fronteggiare politiche anti-competitive di terze parti per coordinarsi sulla revisione della destinazione degli investimenti, sui limiti all’export e l’evasione dei dazi e per assicurare la reciprocità delle forniture. L’Europa sembra quindi essersi impegnata a coordinare con gli Stati Uniti le proprie relazioni economiche e politiche con la Cina.

I dubbi sull’effettiva possibilità di mantenere alcuni impegni di investimento, tra cui quello sugli acquisti di energia, confermano l’impressione che l’accordo non libera l’Europa, ma la mantiene sotto vigilanza americana. L’Europa potrebbe non riuscire a dare seguito a impegni di investimento che superano i mille miliardi di euro. In quel caso per l’America potrebbero entrare in gioco considerazioni politiche a cui condizionare il giudizio sul rispetto o meno dell’accordo.

