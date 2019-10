Dazi Usa: l’UE pronta alla replica/ Tassati jeans, noccioline, i vini californiani e…

L’Unione Europea è pronta ai contro dazi dopo la decisione degli Stati Uniti di tassare numerosi prodotti provenienti dall’Europa. Come riferito da TgCom24.it, il Vecchio Continente prenderà di mira alcuni classici “made in Usa”, a cominciare dai vini della California, passando per le noccioline e arrivando fino ai blue jeans. La Commissione Europea, a nome dei 28 stati membri, ha messo in guardia Washington, annunciando di essere pronta alle contro replica, con l’auspicio che però si possa evitare un’escalation che possa portare ad una vera e propria guerra commerciale fra i due continenti. Daniel Rosario, portavoce dell’esecutivo comunitario, ha fatto sapere che “L’Ue deplora la decisione degli Usa, ciò nuocerà ai consumatori e alle aziende statunitensi e renderà più complicati gli sforzi verso un accordo negoziato. Se gli Stati Uniti impongono penalizzazioni sui prodotti europei – ha poi aggiunto – ciò spingerà l’Ue in una situazione in cui dovremo fare lo stesso”.

DAZI USA: L’UE PRONTA ALLA REPLICA

L’elenco di prodotti d’oltre oceano pronti ad essere tassati sarebbe già stato pubblicato lo scorso mese di aprile, una lista di 11 pagine che oltre a quelli elencati già sopra contiene anche i chewing gum, il tabacco, e il rum. Gli Stati Uniti sarebbero pronti a tassare l’olio d’oliva, il parmigiano reggiano, il pecorino, giusto per rimanere in Italia, con l’aggiunta dei vini francesi e il whiskey scozzese, e l’UE non è intenzionata a stare a guardare senza muovere un dito. Olaf Scholz ministro delle Finanze tedesco, ha annunciato una “reazione decisa ma assennata alla nuova situazione” dopo i dazi americani. “In un mondo globalizzato – ha poi aggiunto – i conflitti commerciali non giovano a nessuno”. La commissione Agricoltura del Parlamento europeo ha invece chiesto per lunedì prossimo, 7 ottobre, un incontro a Bruxelles fra la commissaria uscente al Commercio, Cecilia Malmstroem, e il futuro sostituto Phil Hogan.

