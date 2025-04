La notizia di una possibile pausa ai dazi Usa aveva rincuorato i mercati di tutto il mondo, ma l’effetto è durato poco, fino alla smentita della Casa Bianca. Un funzionario dell’amministrazione Trump ha definito “fake news” le indiscrezioni secondo cui il presidente americano starebbe prendendo in considerazione l’ipotesi di uno stop di 90 giorni della sua politica tariffaria, fatta eccezione per la Cina.

Stando a quanto ricostruito da Barron’s, che ha raccolto la smentita della Casa Bianca, i mercati azionari avevano subito un breve rialzo dopo la pubblicazione di un post sui social che citava il direttore del Consiglio economico nazionale, Kevin Hassett, secondo cui si stava appunto valutando una pausa. Ma quel post nel frattempo è stato cancellato.

Così Wall Street, che aveva ridotto le perdite, è tornata subito in rosso dopo la smentita della Casa Bianca sui dazi Usa. Comunque, il massimo consigliere economico di Trump è stato poi interpellato sulla possibile pausa dei dazi da Fox Business, ma nella sua risposta non si è affatto sbilanciato, rimettendo la questione a Trump: “Penso che sarà il presidente a decidere“.

Le oscillazioni dei mercati azionari sono partite quando la CNBC e i social hanno riportato le presunte dichiarazioni di Hassett, presunte perché non sembrano esserci prove del fatto che il direttore del Consiglio economico nazionale Usa abbia fatto quell’affermazione, infatti è intervenuto l’ufficio stampa della Casa Bianca a chiarire che era una fake news, con Karoline Leavitt che è intervenuta ai microfoni di Eamon Javer della CNBC.

Lo stesso Trump ha postato sui social media un video della conduttrice di Fox Business Maria Bartiromo che dice: “Le tariffe stanno crollando, i prezzi del petrolio stanno crollando, la deregolamentazione sta avvenendo“. Nel filmato Bartiromo aggiunge: “Il presidente Trump non si piegherà“.

Comunque, Hassett nell’intervista a Fox News aveva dichiarato, e ciò per davvero, che Trump è pronto ad ascoltare i partner per raggiungere “accordi davvero vantaggiosi“. Infine, il presidente Usa avrebbe avuto colloqui con diversi leader mondiali nel weekend e che la Casa Bianca avrebbe avuto contatti anche con Taiwan, respingendo i timori sui possibili effetti disastrosi dei dazi Usa sull’economia.

Wrong. Not only did Director Hassett not say this (clip below), @POTUS has been clear — “it all has to change, but especially with CHINA!!!” https://t.co/3Kvt8AScAZ pic.twitter.com/JHucHjZm3S

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 7, 2025