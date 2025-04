A borse europee ormai chiuse, dopo una giornata molto negativa, Trump ha annunciato la sospensione dei dazi per 90 giorni e dazi “reciproci”, in questo lasso temporale, di appena il 10%. Le nuove condizioni riguardano tutti tranne la Cina che vede invece un ulteriore incremento al 125% dal 104% di ieri mattina.

L’annuncio ha fatto chiudere i principali indici americani una giornata storica. L’S&P 500 ha chiuso con il maggiore rialzo dal 2008 (+9,5%), mentre il Nasdaq ha fatto segnare la seconda migliore performance della sua storia e l’incremento maggiore degli ultimi 24 anni (+12,2%).

Trump dichiara di augurarsi che la Cina, nel prossimo futuro, possa finalmente accettare che i giorni in cui ha “truffato gli Stati Uniti e gli altri Paesi” non sono più sostenibili e accettabili. Non è più quindi una questione tra Stati Uniti e resto del mondo con i primi vittime di un deficit commerciale subito, in misura diversa, da tutti gli altri. Cambiano le coordinate e gli Stati Uniti diventano il campione nella lotta contro la disonestà cinese.

I primi segnali del cambio di narrazione erano in realtà arrivati in Europa nelle prime ore del pomeriggio. Il segretario del Tesoro Bessent, al margine di un discorso tenuto presso l'”American Bankers Association” dichiarava che si sarebbe probabilmente raggiunto un accordo con gli alleati e soprattutto che, dopo questo accordo, si sarebbe potuto approcciare la Cina come gruppo.

La guerra commerciale da ieri non è più quindi il caos degli ultimi giorni senza una direzione e una prospettiva in cui l’America gioca contro tutti. Non si può alimentare la narrazione di un Presidente fuori di senno che tiene in ostaggio mercati e imprese, risparmiatori e partner politici. La cortina fumogena degli ultimi giorni scema e diventa chiara la prospettiva. Il problema non è il deficit commerciale americano che non potrà essere risolto da dazi al 10%, ma la Cina che “deruba” l’America, i suoi alleati e tutti gli altri.

La Cina è il rivale strategico degli Stati Uniti; nel 2022 il Segretario di Stato dell’Amministrazione Biden, Anthony Blinken, dichiarava che la Cina era la principale minaccia contro l’ordine mondiale e che il Paese asiatico era l’unico che avesse sia l’obiettivo di cambiare l’ordine internazionale, sia il potere economico, diplomatico, militare e tecnologico per perseguirlo.

Ci sono due effetti del cambio di paradigma di ieri. Il primo è che la maggioranza dei Paesi si scopre senza dazi per un periodo di tempo sufficientemente lungo da far ripartire le merci. Il secondo è che non si naviga più nel buio perché si sono chiariti i termini e le coordinate della “guerra commerciale” o di quello che ne rimane.

Questo chiarimento è importante per gli investitori, per le imprese e anche per i Governi. La palla adesso è nel campo cinese. C’è una coalizione, si scoprirà quanto ampia, di Paesi che si oppongono alla “truffa” della Cina e presumibilmente ce ne sarà un’altra di Paesi che non intendono partecipare o che si dichiarano, se possono, neutrali.

Finora i tempi della crisi sono stati dettati dagli Stati Uniti e la Cina si è limitata a reagire. La Cina rimane la fabbrica del mondo e mantiene posizioni di dominio in molti settori tecnologici; ci vorrà tempo e moltissimi investimenti per ricostruire catene di fornitura che prescindono da Pechino che potrebbe decidere di passare all’attacco facendo leva sulle fragilità americane.

