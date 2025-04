Gli effetti dei dazi USA annunciati in pompa magna pochi giorni fa dal presidente Donald Trump si stanno già facendo progressivamente sentire sui mercati azionari mondiali e dopo un primo crollo generalizzato nella giornata di ieri, anche oggi lo stesso copione si è ripetuto in modo del tutto identico se non addirittura peggiore per via delle misure ritorsive introdotte dalla Cina che è pronta a rispondere duramente ai dazi USA con una tariffa del 34% che ha fatto – naturalmente – infuriare lo stesso Donald Trump: l’eventuale escalation della guerra commerciale potrebbe avere effetti devastanti sull’economia mondiale, ma nel frattempo da parte del Vietnam arriva anche un’importante lezione.

Proprio nella giornata di oggi – infatti – il presidente Donald Trump ha annunciato di aver intrattenuto una conversazione telefonica con il segretario del Partito comunista Vietnam To Lam: i dazi USA imposti sulle importazioni vietnamite dal tycoon – effettivi il prossimo 9 aprile, previa l’entrata in vigore di quelli generalizzati del 10% nella giornata di domani – ammonteranno all’incredibile percentuale del 46% con effetti che potrebbero danneggiare profondamente l’economia del Vietnam che – come molte altre – dipende in larga parte dalle vendite negli States.

L’effetto delle trattative USA-Vietanam sui dazi: il valore delle azioni Nike cresce del 5% in pochi minuti

Proprio il tema dei dazi USA – quasi naturalmente – sarebbe stato centrale nella discussione odierna tra Donald Trump e To Lam, con il tycoon che poco dopo ha annunciato sul suo profilo sul social Truth che il governo vietnamita sarebbe pronto a “ridurre i suoi dazi a zero se riesce a raggiungere un accordo con gli Stati Uniti“, ma senza spiegare quale sarebbe l’ipotetica moneta di scambio da parte del governo federale statunitense ipotizzando che rimuoverà le tasse del 46% ma non quelle generalizzate del 10 per cento che colpiranno – più o meno indistintamente – tutti i paesi mondiali.

Una mossa – come dicevamo già nell’apertura di questo articolo – che ha già dato i suoi primi effetti positivi sui mercati mondiali visto che dopo l’annuncio dell’avviata trattativa con il Vietnam le azioni Nike hanno attraversato un aumento del loro valore pari al 5% rispetto al crollo mattutino che ha interessato praticamente l’intero mercato azionario; mentre l’effetto della risposta della Cina – che ha abbattuto ulteriormente i valori della borsa – dimostra perfettamente quanto una guerra commerciale danneggerebbe tutti gli attori.