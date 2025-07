Quali sono gli abbonamenti Dazn 2025-2026? Scopriamo su questa pagina, l'elenco completo dei vari prezzi e dei contenuti

Manca praticamente un mese alla stagione di Serie A 2025-2026, che scatterà il prossimo 23 agosto, di conseguenza è tempo di cercare di capire come abbonarsi ai vari servizi on demand per poter appunto vedere le partite di calcio, a cominciare da DAZN. Anche per il campionato che sta per iniziare i diritti saranno affidati quasi in toto alla nota tv in streaming, e dalla giornata di ieri, 21 luglio 2025, sono stati annunciati i nuovi pacchetti di abbonamenti.

La prima cosa da sapere è che DAZN trasmetterà 266 partite in esclusiva della Serie A 2025-2026, con l’aggiunta di altre 114 in co-esclusiva, ed inoltre si potrà godere anche del campionato di calcio spagnolo, la Liga, ma anche del campionato portoghese, quindi tutta la stagione della Serie B e la Serie A femminile, oltre ad altri sport come l’NFL, la Champions League di volley sia femminile che maschile e tutta la copertura di Eurosport che permetterà di poter godere di tennis (il nostro amato Sinner), ma anche il ciclismo e molto altro ancora.

Fra gli eventi show della nuova stagione anche il campionato europei di basket, il FIBA 2025, che scatterà il prossimo 27 agosto. Dopo questa doverosa premessa, andiamo a vedere quali saranno i nuovi pacchetti DAZN, in totale 4 e denominati Sports, Full, Goal e Family, ognuno con una offerta e ovviamente un prezzo differente.

DAZN, ABBONAMENTI 2025-2026: I PACCHETTI SPORTS E FULL

Lo Sports pack è pensato in particolare per gli amanti dello sport, al di là del calcio. Non è infatti inclusa la Serie A ma troviamo pallacanestro, pallavolo, football americano e via discorrendo, e permette la visione su due dispositivi in contemporanea sempre connessi alla stessa rete internet. Si può pagare in una sola rata a 99 euro, o eventualmente in 12 mensilità a 11,99 euro al mese, con l’aggiunta del mensile flessibile da 14,99 euro al mese. Il piano flessibile, giusto per capirci, permette ad utente di decidere ogni mese se rinnovare o meno l’abbonamento, essendo libero di disdire previo un preavviso di 30 giorni.

Dazn Full è invece il pacchetto pensato per chi ama tutto lo sport, calcio compreso, Comprende tutta l’offerta della tv streaming, i vari contenuti sportivi elencati sopra, sempre su due dispositivi in contemporanea. Costa 359 euro se lo si paga anticipato, oppure 34,99 euro al mese per dodici mesi o l’opzione flessibile da 44,99 euro ogni mese.

DAZN, ABBONAMENTI 2025-2026: I PACCHETTI GOAL E FAMILY

Chi invece volesse spendere un po’ di meno dovrebbe puntare sul pacchetto Goal che è probabilmente quello che verrà maggiormente sottoscritto. E’ pensato infatti solo per chi ama il calcio visto che il pacchetto comprende la Serie A, la B e i vari campionati di calcio stranieri e costa 129 euro se si paga tutto in una sola rata o 13,99 euro al mese per 12 mensilità (eventualmente l’opzione flessibile da 19,99 euro al mese). Concludiamo con l’offerta Family che permette di vedere tutti i contenuti su due dispositivi anche se non connessi alla stessa rete, quindi una smart tv in casa e un telefono a 10 km di distanza.

I contenuti comprendono il pacchetto completo già previsto in DAZN Full ma il costo è di 599 euro se pagato anticipatamente o 59,99 euro al mese per 12 mesi, con l’opzione flessibile da 69,99 euro. Qualora si opti per il pagamento annuale, al di là del pacchetto scelto, si potrà disdire solo alla scadenza dell’abbonamento e lo stesso vale per le rateizzazioni mensili: di fatto chi si abbona è tenuto a pagare anche se vuole disdire il servizio. Ricordiamo infine che l’abbonamento si può effettuare tramite sito web ma anche l’applicazione ufficiale di DAZN, o eventualmente, recandosi nei corner che potrete trovare nelle prossime settimane in particolare nei centri commerciali.