Dazn, aumentano i prezzi per il 2024/ Tre diversi abbonamenti, si parte da 11,99 euro al mese

DAZN ha reso pubblico il nuovo listino prezzi per l’annata 2024. Così come si legge sul sito Calcio e Finanza, il piano di abbonamento standard costerà 34,99 euro al mese e consentirà di guardare in contemporanea i vari contenuti trasmessi su due diversi dispositivi registrati purche entrambi connessi alla rete internet della stessa abitazione. Si può utilizzare uno dei due dispositivi in mobilità ma non mentre viene utilizzato l’altro dispositivo. Se si sceglie il pagamento annuale, con una permanenza minima di 12 mesi, ogni mensilità la si verrà a pagare 30,99 euro al mese. Il rinnovo è automatico ma si può annullare direttamente presso l’account personale, ed è inoltre un servizio disponibile solo se paga con carta di credito, paypal, carta di debito e non tramite gli store di Apple e Google.

Il piano tariffario Dazn Plus, invece, prevede un costo di 49,99 euro al mese e consente di guardare gli eventi su due dispositivi che vengono registrati anche in luoghi differenti. In questo caso si possono registrare fino a sette dispositivi e utilizzare il servizio Dazn in mobilità con contemporanea visione. Il piano annuale con pagamento dilazionato con permanenza di 12 mesi consiste nel suddetto pagamento di 49,99 euro, anche in questo caso annullabile direttamente dall’account. Pagando in un’unica soluzione, 539 euro, si potrà ottenere un risparmio di circa 180 euro all’anno.

DAZN, ECCO LE NUOVE TARIFFE 2024: IL PIANO DAZN START, COSTI E DETTAGLI

Infine l’ultimo tipo di abbonamento, il piano Dazn Start, che è un nuovo pacchetto da 11,99 euro al mese che include il basket italiano, il meglio di quello europeo, quindi l’NFL, la grande box, l’UFC e il meglio del fightning internazionale.

Il costo è appunto di 11,99 euro al mese che diventano 14,99 euro se si vuole mantenere la flessibilità di disdire con 30 giorni di preavviso. Permette la registrazione di quattro diversi dispositivi e si potrà guardare Dazn su due dispositivi in contemporanea ma solo se connessi alla stessa rete internet. Ricordiamo che queste tariffe valgono solo per i nuovi abbonati.

