Dazn/ Come risparmiare 20 euro al mese senza perdere una sola partita

Abbiamo visto nei mesi precedenti come i clienti della pay TV Dazn si lamentassero per la scarsa qualità divisione, è bene adesso chi non ne ha potuto fare a meno potrà beneficiare di un risparmio di 100 euro per guardare tutte le partite di serie A. Il contributo di 15 euro è partito il 15 agosto 2022, ma è bene precisare che non si tratta di uno sconto erogabile a tutti.

FINANZA & UE/ Un tetto e uno scudo che nascondono tante insidie per l'Italia

Dazn: cosa sono le carte prepagate

Esistono due piani di abbonamento per coloro che sono appassionati di partite di calcio, ad esempio l’abbonamento plus è di 39,99 euro al mese mentre l’abbonamento standard è di 29,99 al mese. La differenza sta nel fatto che quello che costa di più è possibile vederlo su più dispositivi, mentre l’altro non offre questa possibilità.

RINCARI MATERIE PRIME/ Se la migliore ricetta anti inflazione è la deregulation

Lo sconto infatti può essere portato a 100 euro attraverso l’acquisto di carte da zona da acquistarsi presso bar, negozi abilitati Mooney, ma anche presso negozi di elettronica e supermercati.

Dazn: per tutti i campionati si risparmierebbe 100 euro

Si tratta di carte che costano 99,90 euro anziché 119,97. In questo modo è possibile ottenere uno sconto di quasi 20 euro per tre mesi di abbonamento plus.

Seguendo questa procedura per tutte le stagioni sarà possibile spendere 299,97 anziché 399,81. Si tratta di quasi 100 euro di risparmio in modi assolutamente legali. Naturalmente noi teniamo conto delle stagioni dei campionati e quindi non dodici mesi all’anno ma soltanto le mensilità relative ai campionati più quotati.

Credito imposta librerie/ Fino a 20 mila euro per alcuni esercenti: ecco quali

Dopo i disservizi dei mesi precedenti Dazn ha proceduto al rimborso del 50% agli utenti danneggiati, ma quel rimborso non è stato dato a tutti. Ma non per tutti gli abbonati: solo a 25% dei clienti, quelli danneggiati Proprio Agcom aveva chiesto una forma semplificata di rimborso. Ma questo rimborso di Dazn non riguarderà tutti i clienti. Sarà Dazn a individuare le persone colpite da quei disservizi del 14 agosto e a risarcirle. Stando a quanto riportato da Repubblica, che cita dati ufficiosi, gli abbonati danneggiati sono circa il 25% del totale, cioè circa 1,8 milioni di persone.

Tuttavia i fortunati potrebbero aggiungere al rimborso precedente di Dazn anche questa strategia di risparmio così da poter alleggerire considerevolmente il costo della pay tv.

© RIPRODUZIONE RISERVATA