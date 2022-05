Dazn, conviene abbonarsi?/ La piattaforma non riesce a decollare: ecco la soluzione

Dazn, meglio abbonarsi o passare ad altre piattaforme streaming?

Dazn conviene oppure è preferibile sfruttare le altre piattaforme streaming nate molti anni fa? Come ad esempio Sky? La domanda si fa sempre più comune poiché il sito fondato da Len Blavatnik, faticherebbe a crescere.

Per il 2021 erano previsti 13 milioni di iscritti paganti (abbonati unici), mentre a fine anno Dazn ne ha registrati 11 milioni. A riportare la notizia è il sito The Information, meglio conosciuto come “Lessin Media Company”.

Probabili formazioni Marsiglia Feyenoord/ Quote, dubbi in attacco per Sampaoli

Dazn conviene? Perché fatica a decollare

Forse potrebbe sembrare una frase esagerata, perché 11 milioni di utenti in una piattaforma streaming come Dazn, non sono affatto male. Il problema starebbe nella forte difficoltà di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Se da un lato Dazn conviene, a quanto pare lo stesso non la pensano la maggior parte degli italiani che non vorrebbero abbondonare i loro servizi classici streaming.

Probabili formazioni Roma Leicester/ Quote, Abraham e Pellegrini tornano titolari

Il presidente non esecutivo di Dazn, Kevin Mayer, ha fatto sapere che si tratterebbe “soltanto” di una scelta di mercato da parte dei consumatori, dato che il prodotto oggi dispone di numerosi diritti sportivi (riuscendo a superare ance l’aggressiva competitor Sky).

Un’altra scelta azzardata da parte di Dazn, riguarda la scelta di optare per il mercato sportivo USA, che nonostante abbia meno concorrenza, allo stesso tempo costerebbe di più rispetto a quello italiano (20 miliardi di dollari rispetto ai 13 miliardi necessari per coprire i mercati europei quali Francia, Italia, Germania, Spagna e Regno Unito).

Pronostici Conference League/ Quote e previsioni sulle semifinali di ritorno

Tuttavia, la società ha proclamato una joint venture, dal nome Dazn Bet, con Pragmatic Group, per cercare di espandere la sua attività e generare diversi proventi e raggiungere gli obiettivi aziendali prefissati a monte.

L’obiettivo sarà quello di generare il 60% delle entrate da parte degli abbonamenti, il 20% dalla scommesse di Dazn Bet e il 20% dall’advertising.

Nei prossimi mesi sarà possibile decretare un risultato decisivo per comprendere se la soluzione applicata, possa essere realmente efficace come si possa pensare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA