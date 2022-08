Dazn e Serie A, gli stick per vedere il calcio in tv/ Dal Fire Tv Stick a Chromecast

Fra i tanti modi per vedere Dazn sulla vostra tv, nel caso in cui quest’ultima non fosse smart, e quindi non in grado di connettersi a internet, vi sono anche gli “stick”. Stiamo parlando precisamente di quei dispositivi, il cui leader del settore è il Fire Tv Stick di Amazon, che una volta inseriti nella tv permetteranno di rendere la stessa intelligente, quindi navigando in rete e scaricando le app più utilizzate. Come già anticipato sopra, il dispositivo top di questa categoria resta quello a marchio Amazon, ed in particolare il modello da 39.99 euro dotato anche di telecomando vocale integrato con Alexa, che comanda anche la televisione.

Al suo interno troverete una serie di app già pre installate, fra cui appunto quella di Dazn per godervi la Serie A, ma anche altre applicazioni scaricabili come ad esempio Disney+, Prime, Netflix e via discorrendo. Se volete potete acquistarlo cliccando su questo indirizzo di Amazon. Altro stick molto interessante è quello a marchio Xiaomi, precisamente il Mi Tv Stick. La multinazionale cinese ha il suo “ricevitore” personale con telecomando e controllo vocale, in vendita a soli 20.99 euro, con il 5 per cento di sconto.

DAZN E SERIE A: DAL FIRE TV STICK AL GOOGLE CHROMECAST

Lo stick potrete acquistarlo a questo indirizzo e si tratta senza dubbio di una valida alternativa al concorrente a marchio Amazon, anche se forse meno pubblicizzato. Infine, fra i dispositivi che potreste utilizzare per rendere smart la vostra tv e quindi poter godere dell’applicazione di Dazn, vi è il Google Chromecast.

In questo caso il funzionamento avviene tramite smartphone, visto che di fatto la vostra televisore sarà un’estensione proprio del vostro telefonino. Potrete utilizzare tutte le app più diffuse, scaricandole direttamente sul vostro dispositivo mobile, per poi godervi lo spettacolo tramite tv. Il prezzo di Google Chromecast è di 27.99 euro e potrete acquistarlo a questo indirizzo.

