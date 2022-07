Dazn e Smart Tv/ I migliori modelli per vedere il calcio e la Serie A in televisione

Quando mancano ormai meno di 20 giorni all’inizio del campionato di Serie A 2022-2023, che quest’anno sarà trasmesso ancora una volta totalmente su Dazn, scopriamo insieme quali sono le migliori smart tv per poter vedere il calcio. La nostra redazione, spulciando le televisioni più vendute su Amazon, quelle con le migliori recensioni, e soprattutto, quelle dal miglior rapporto qualità prezzo, ha individuato in particolare tre diversi modelli, ognuna con un taglio differente. Partiamo dalla più piccola, leggasi la Xiaomi Mi Smart TV P1 da 32 pollici.

Si tratta, come facilmente intuibile, di una televisione della nota multinazionale cinese, quindi un prodotto la cui qualità è garantita dallo stesso marchio. E’ dotata del sistema operativo Android 9.0, di conseguenza si può scaricare qualsiasi tipo di app disponibile, a cominciare proprio da Dazn, passando da Prime, quindi Disney+, Netflix, Infinity, e via discorrendo, si potrà così utilizzare, volendo, non soltanto per godersi i match di Serie A ma anche quelli di Champions (trasmessa anche da Amazon e Infinity). Il prezzo è decisamente interessante visto che con 183.99 euro ve la portate a casa: chi volesse acquistarla la trova qui.

DAZN E SMART TV, TRE MODELLI MOLTO INTERESSANTI: SAMSUNG E HISENSE

Fra le smart tv più interessanti per vedere il calcio in tv e quindi Dazn, occhio anche al modello a marchio Samsung da 43 pollici, quindi più grande rispetto alla televisione di sopra. Si tratta nel dettaglio del modello UE43AU7190UXZT, Serie AU7100, con schermo Crystal UHD 4K, compatibile con l’assistente vocale di casa Amazon, Alexa, del 2021, con digitale terrestre DVB-T2 già incorporato, di colore grigio (Titan Grey)

Il prodotto è acquistabile con ben il 33 per cento di sconto, di conseguenza la si può portare a casa a soli 319 euro: qui il link per acquistarla. Chiudiamo con l’ultimo modello di smart tv per Dazn, quella da 50 pollici di Hisense. Si tratta di un dispositivo molto interessante in quanto dotato di tecnologia QLED, di conseguenza con una resa visiva assolutamente migliore rispetto ai due modelli elencati sopra. Il modello è un 4K del 2021 HDR Dolby Vision, audio Dolby Atmos, controlli vocali Alexa e Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K, in vendita a soli 319 euro da questo link. Le tre smart tv che vi abbiamo segnalato sono tutte e tre compatibili con il nuovo digitale terrestre DVB-T2, di conseguenza, nel caso in cui il vostro attuale televisore non dovesse essere in linea con le nuove frequenze potreste approfittarne appunto per cambiarlo, non soltanto per vedere il calcio. Nel caso in cui voleste optare per l’acquisto di un decoder, qui vi segnaliamo alcuni dei modelli migliori dai prezzi più bassi.

