Dazn fa causa a Marco Foroni/ Il giornalista ‘colpevole’ di essere sbarcato in Amazon

Le varie piattaforme televisive, leggasi Dazn, Mediaset, Sky e da quest’anno Amazon, oltre a lottare fra di loro per i diritti tv del calcio, stanno anche battagliando per assicurarsi i professionisti più noti e popolari. E così, come sottolineato da Calcio e finanza, sono piovute le cause in queste ultime settimane, a cominciare da quella di Mediaset che lo scorso 10 luglio ha fatto sapere di essere pronta a portare in tribunale l’amatissimo Pierluigi Pardo, telecronista di punta del Biscione, che ha appunto lasciato il gruppo di Berlusconi per sbarcare in Dazn.

«Nonostante gli impegni assunti – la nota di Mediaset attraverso cui veniva annunciata la causa – confermati dalla partecipazione di Pierluigi Pardo a una riunione operativa con la redazione sportiva Mediaset avvenuta il 2 luglio 2021, il conduttore è stato riportato giovedì 8 luglio come membro della squadra di telecronisti di un’altra società». Ma il caso Pardo non è isolato, in quanto anche Dazn sarebbe ora pronta a sfoderare le armi legali, in questo caso nei confronti di Marco Foroni, ex direttore di Dazn Italia, che questa primavera ha lasciato il suo incarico per trasferirsi in Amazon, con il ruolo di Business lead Sports IT per coordinare la redazione giornalistica.

DAZN FA CAUSA A FORONI PER LO SBARCO IN AMAZON: ECCO TUTTI I DETTAGLI

Stando a quanto raccolto dal portale che si occupa del mondo del pallone e della finanza, il risarcimento danni chiesto dalla piattaforma fondata da Len Blavatnik potrebbe essere significativo in quanto secondo la stessa televisione londinese si sarebbe verificata una violazione del patto di non concorrenza: in poche parole, secondo Dazn, Foroni non avrebbe potuto lasciare per sbarcare nella concorrenza.

La cosa certa è che il calcio in tv, per la stagione che inizierà fra ormai pochi giorni, sarà decisamente rivoluzionario, visto che per la prima volta vedremo tutte le partite di A su Dazn e Tim, fra cui tre partite in co-esclusiva su Sky. Au Amazon, invece, vi saranno 16 gare di Champions League, e la coppa dalle grandi orecchie sarà trasmessa anche da Sky e da Mediaset tramite Infinity.

