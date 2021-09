DAZN non funziona/ Lo sfogo di Er Faina “Non vedo un ca*zo ad ogni gara, sono stanco”

DAZN, ancora problemi: il servizio streaming non funziona nella quarta giornata del campionato di Serie A. Un gran numero di telespettatori che hanno cercato di guardare le gare in programma quest’oggi non ci sono riusciti. “Al momento c’è un problema. Prova a riaprire l’applicazione e il browser più tardi”, questo il messaggio di errore apparso. Un malfunzionamento – durato 35 minuti – che ha fatto infuriare in tanti, dato che non è la prima volta che accade.

ENRICO MENTANA, IL RAPPORTO CON I FIGLI/ Con loro condivide la passione per l'Inter

Già in passato l’emittente spagnola non era riuscita ad offrire i servizi promessi. Anche in questo caso, come in precedenza, sono arrivate le scuse. “Abbiamo riscontrato un problema tecnico nel corso delle partite delle 18.30. Siamo dispiaciuti di quanto accaduto perché sappiamo quanto importante sia per tutti i tifosi poter seguire la propria squadra. Tutti gli utenti che sono stati impattati dal problema potranno usufruire di un indennizzo”, hanno promesso. Coloro che non hanno potuto vedere il primo tempo delle gare in programma, dunque, avranno un rimborso. Ciò, tuttavia, non è stato sufficiente a placare la polemica.

FRANCESCA FAGNANI E MICHELA, COMPAGNA ED EX MOGLIE ENRICO MENTANA/ Ecco chi sono

DAZN non funziona: Damiano Er Faina ed Enrico Mentana sbottano

In molti si sono lamentati perché DAZN non funziona, anche personaggi del mondo dello spettacolo. Uno di questi, in particolare, è Damiano Er Faina, che si è sfogato sul suo profilo Instagram. “Ci siamo rotti il c***o. Non si vede, si blocca ad ogni partita. Avete più problemi voi di un libro di matematica. Non ce la facciamo più, paghiamo un servizio che è una m***a. In due anni già ci hanno levato tutto, quantomeno fateci vedere il pallone. È l’unica cosa che c’è rimasta. Dovete risolvere il problema. Non ce ne frega niente se si collega troppa gente contemporaneamente, pensavate di trasmettere nonna Pina o Luca Giurato? Il calcio ce lo vediamo tutti. Non si può avere l’ansia se si vede o non si vede. Avete preso milioni di contratti, se non potevate fare vedere a tutti le partite ne facevate sottoscrivere 100 mila”.

Conte flop su La7: solo 237mila spettatori per Mentana/ M5s a picco anche in tv

A denunciare i malfunzionamenti anche Enrico Mentana. Il giornalista, sul suo profilo Instagram, ha condiviso l’immagine dell’errore mostrato dalla piattaforma di DAZN. A commento l’emoticon del facepalm.



© RIPRODUZIONE RISERVATA