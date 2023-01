Dazn non si vede: problemi durante il match Inter-Napoli/ Abbonati furiosi: “Aumentate i prezzi e poi…”

Dazn, ancora problemi durante il match Inter-Napoli: l’ira degli abbonati

Ancora disservizi su Dazn. La celebre piattaforma streaming che si occupa di sport continua ad avere problemi. In particolare in questi minuti sono tantissimi gli utenti in tutta Italia che lamentano di non riuscire a seguire il big match tra Inter e Napoli, e stessa cosa accade per la partita che si sta giocando in contemporanea tra Udinese ed Empoli.

Un ritorno al campionato di Serie A, dopo la lunga pausa dovuta ai Mondiali di calcio in Qatar, non dei migliori dunque per tutti gli utenti Dazn. In tanti stanno infatti segnalando i problemi riscontrati in attesa di una risposta e di una spiegazione da parte degli addetti ai lavori che, al momento, silenziano. In attesa di un chiarimento il malcontento dilaga.

Dazn non si vede: è polemica sui social!

Tantissimi gli abbonati Dazn che si dicono stufi di questi disservizi e minacciano di abbandonare la piattaforma streaming, che per di più ha recentemente deciso di aumentare i prezzi. Tra i tantissimi commenti negativi che è possibile leggere su Twitter in questi minuti riportiamo: “54 euro al mese per vedere (male) 4 partite: il prossimo anno conviene valutare l’abbonamento allo stadio. Ciao ciao #Dazn, vi meritate la pirateria.”; o ancora “#DAZN completamente out ieri e oggi. Servizio imbarazzante”; e ancora un utente scrive “Aumento dei prezzi, diminuzione della qualità. Ma tanto domani arriveranno le scuse, il buono per comprare la semifinale del torneo guineano di freccette e questa vergogna continuerà a defraudare i tifosi che continuano a sovvenzionare questo sistema ignobile!”

Aumento dei prezzi, diminuzione della qualità

Ma tanto domani arriveranno le scuse, il buono per comprare la semifinale del torneo guineano di freccette e questa vergogna continuerà a defraudare i tifosi che continuano a sovvenzionare questo sistema ignobile#Dazn #InterNapoli — Matteo Roscioni (@MRoscioni) January 4, 2023













