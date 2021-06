Dazn, prezzi nuovo abbonamento: bye bye 9.99 euro/ I costi fra vecchi e nuovi clienti

Per il campionato 2021-2022 cambia il prezzo dell’abbonamento a Dazn. Vista la recente acquisizione in esclusiva di 7 partite della stagione ventura di Serie A, con l’aggiunta di altre tre in co-esclusiva con Sky, la piattaforma di video streaming ha deciso di alzare giustamente i prezzi. Stop quindi ai 9.99 euro al mese pagati fino ad ora, e offerta che dal primo luglio lieviterà a 29.99 euro.

Per attirare nuovi clienti Dazn ha deciso di proporre una promo (scadenza 28 luglio 2021) che prevede due mesi gratuiti, quindi luglio e agosto a zero, poi altri dodici mesi, a cominciare dal primo settembre 2021, a 19.99 euro. Dopo di che, al termine del periodo di offerta, il costo passerà a 29.99 euro. Ovviamente la piattaforma di video streaming ricorda che chiunque volesse disdire il proprio abbonamento potrà farlo in qualsiasi momento senza pagare alcun costo aggiuntivo o restituire eventuali sconti ricevuti in fase promozionale.

DAZN, PREZZI NUOVO ABBONAMENTO: IL PACCHETTO DI EVENTI OFFERTI

Ricordiamo che su Dazn sarà possibile vedere in esclusiva, oltre alla Serie A, anche La Liga, il magico campionato di calcio spagnolo, oltre ai canali tematici di Inter e Milan, e alle due coppe del calcio inglese FA Cup e Carabao Cup. Interessante anche la possibilità di vedere i due canali di Eurosport HD1 e HD2, attraverso cui sarà possibile visionare le prossime Olimpiadi di Tokyo 2020, ed inoltre, spazio anche a sport motoristici come la MotoGp, Moto3 e Moto2, oltre che l’Indycar.

Presenti infine servizi e rubriche fra cui Ronaldo ‘Il Fenomeno’, DAZN Originals, Linea Diletta, La Mente nel Pallone, Vocabolario Borghi, Obiettivo e i focus sul motociclismo S-Piega Melandri e Mugello Confidential. Non sono inoltre da escludere eventuali novità in vista dei diritti in esclusiva della Lega Serie A. Ricapitoliamo quindi i prezzi 29.99 euro al mese se siete già clienti, o 19.99 per 12 mesi , più due mesi gratuiti, se foste clienti nuovi.

