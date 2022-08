DAZN Sky/ Il nuovo accordo fonde streaming e satellite (con due abbonamenti)

L’inizio dei campionati di calcio è ormai alle porte e gli accordi delle piattaforme streaming cambiano. Oggi parliamo dell’accordo DAZN-Sky che si è svolto in questo periodo. Cosa cambierà quindi?

Prima di oggi, l’operatore telefonico TIM aveva l’esclusività sul servizio DAZN, ma a partire dall’8 agosto, Non sarà più così. Una nuova integrazione con Sky, ha fatto sì che il servizio streaming implementasse una nuova offerta tecnica per il suo servizio. Vediamo tutti i dettagli nei successivi paragrafi.

Accordo DAZN-Sky: nuova collaborazione, nuove offerte

Visto che adesso DAZN si è integrato a Sky, adesso sarà necessario pagare due abbonamenti per vedere le partite trasmesse dal servizio di piattaforma streaming e ci sarà un nuovo canale dedicato.

Ricordiamo a tutti gli utenti che DAZN rimane pur sempre una piattaforma streaming anche dopo aver raggiunto l’accordo con Sky. Adesso ci sarà un’app specifica per Sky Q, il decoder di Sky, il quale servirà per vedere le partite di esclusiva DAZN. Per aprire l’app sul decoder Sky Q ci sarà la funzione vocale “Apri DAZN” oppure usando il metodo classico con il telecomando.

Inoltre su Sky arriverà anche un nuovo canale chiamato Zona DAZN ed è possibile vederlo digitando 214 dal telecomando Sky. Grazie a questo programma si avrà la possibilità di vedere le 7 partite DAZN. Per usufuire del servizio, l’utente, dovrà essere abbonato ad entrambe le piattaforme (DAZN e Sky). Per vedere Zona DAZN invece, dovrà aggiungere una piccola quota mensile.

Con il nuovo accordo DAZN-Sky il costo dell’abbonamento è di 29,99 euro al mese per il pacchetto DAZN Standard, mentre 39,99 euro al mese per il pacchetto DAZN Plus.

Come accennato prima, è possibile aggiungere ZONA DAZN al costo di 5 euro mensili. Per attivare quest’ultimo abbonamento, dovrà essere l’utente stesso. Bisognerà recarsi sull’Area personale dell’applicazione di DAZN oppure sul sito web e svolgere le procedure richieste.

